Chiusa per neve la "strada dei 46 colli" tra Limone e Tenda: il treno resta l'unico collegamento

Chiusa la "route des 46 lacets", la strada dei 46 colli, che sale al Colle di Tenda e collega Limone con Tenda. Aperta per i residenti dei due comuni e di La Brigue in orari specifici durante la giornata, la scorsa estate.

E' stata chiusa per neve, arrivando fino a 2 mila metri di quota.

Mancando il collegamento stradale via tunnel, per la voragine che si è aperta all'uscita della galleria sul versante francese, questo è stato, per mesi, l'unico collegamento per consentire ai residenti dei tre comuni di spostaresi tra Italia e Francia.

L'unico collegamento, adesso, rimane la ferrovia. Due coppie di treni al giorno fino al 12 dicembre, quando prenderanno il via i treni straordinari della neve, previsti per tutta la stagione sciistica.

Altre sei coppie di treni, quindi 12 ogni giorno, gratuiti.