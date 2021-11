Ventimiglia: ha riaperto il negozio Spes Coop di via Aprosio, "Un segnale di rinascita"

È stato riaperto il negozio Spes coop di via Aprosio a Ventimiglia. Un momento conviviale che si è svolto alla presenza del sindaco Gaetano Scullino, del coordinatore Legacoop di Savona e Imperia Fabio Musso, del presidente Spes Matteo Lupi, coadiuvato dalla direttrice generale Carmen Ferraro e di tanti amici e utenti.



"Un segnale concreto di rinascita dopo un periodo difficile, con l'alluvione prima e la grandinata poi che hanno messo a dura prova l'attività della cooperativa Spes" - ha affermato Matteo Lupi.



"Un piacere essere qui per rimarcare la vicinanza di questa amministrazione alla Spes, un’associazione alla quale anche le passate amministrazioni sono state vicine e che anche oggi ci ricorda quanto sia importante operare sempre per il bene comune" - chiosa il Sindaco Scullino.



Dopo l’inaugurazione grande affluenza nel negozio e il piacere di poter assaggiare i prodotti venduti grazie ad un rinfresco offerto agli intervenuti. Nel negozio Spes coop di via Aprosio, oltre ai prodotti Spes (prodotti delle serre e della gastronomia, e manufatti creati dai laboratori svolti con i ragazzi ospitati presso la struttura di Roverino), sono in vendita le verdure di Azienza Agricola “Verdiamo” e di Azienda Agricola “Leoni”, membri della neonata rete etico agricola del Ponente ligure. Per il momento il negozio Spes coop, resterà aperto dal giovedì al sabato dalle 8.30 alle 13.