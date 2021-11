Tumori del collo, per martedì 23 novembre l'Asl1 organizza giornata di screening

Martedì 23 novembre 2021 si terrà la prima Giornata Nazionale di Prevenzione dei Tumori promossa dalla SIOeChCF, Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico Facciale, dedicata quest’anno ai tumori del collo.

Su tutto il territorio nazionale si terranno iniziative di sensibilizzazione e visite mediche gratuite presso numerose strutture sanitarie pubbliche e private. Sono già oltre 100 gli enti che hanno risposto alla chiamata della SIO ed anche la nostra ASL si è impegnata i questo importante progetto rivolto alla cittadinanza della provincia di Imperia.

“Si tratta di una iniziativa rivolta alla prevenzione di questi tumori – spiega il Dottor Marco Giudice Direttore della Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria - dove la diagnosi precoce migliora in maniera sorprendente la prognosi. La consapevolezza sociale dei tumori testa-collo è ancora scarsa. Proprio per questo motivo la SIO - prosegue il dott. Giudice - ha organizzato questa giornata volta ad educare il grande pubblico alla prevenzione e alla consapevolezza dei sintomi legati ai tumori del collo, promuovendo un tempestivo ricorso al medico per una diagnosi precoce”.

I tumori del distretto testa-collo sono il settimo cancro più comune in Europa (circa la metà dei tumori del polmone ma due volte più comuni del cancro del collo dell’utero). In Italia rappresentano il 3% dei casi oncologici, con una previsione di circa 9.500 nuovi casi e 4.500 decessi l’anno, con una frequenza media 3 volte superiore negli uomini e un’incidenza che aumenta progressivamente con l’età a partire dai 50 anni.

La sopravvivenza netta per questi tumori a 5 e 10 anni è, rispettivamente, del 57% e del 48%. Oltre la metà dei casi giunge infatti alla prima diagnosi con malattia localmente avanzata o già metastatica, e come già detto di questi il 60% non sopravvive oltre i 5 anni. Al contrario, per i Pazienti diagnosticati negli stadi iniziali, il tasso di sopravvivenza si attesta all’80-90%.

Il 75% dei carcinomi della testa e del collo è causato dal fumo di tabacco e dall’abuso alcolico; altri fattori determinanti sono le esposizioni prolungate a materiali nocivi (polveri di legno, lavorazioni del cuoio, amianto, nichel), alcuni virus tra i quali il papilloma umano (HPV) e il virus di Epstein-Barr (EBV), o ancora l’esposizione a radiazioni ionizzanti e a inquinanti atmosferici.

Le evidenze clinico/scientifiche, infatti, ci insegnano che una tumefazione del collo che persista per più di 3 settimane è da considerarsi sospetta per patologia neoplastica primitiva o secondaria (metastatica), spesso prima manifestazione ed unica spia di un carcinoma del naso o della gola (VADS: vie aeree-digestive superiori), di un linfoma, di un tumore tiroideo o di un tumore delle ghiandole salivari.

E’ esperienza quotidiana che queste situazioni sono in genere identificate tardivamente o per trattamenti medici inappropriati che ne dilazionano la diagnosi o per percorsi diagnostici non corretti. Spesso gli approcci eseguiti sono difformi e non sempre aderenti alle linee guida riconosciute, in quanto gestiti da specialisti differenti e solo marginalmente competenti.

E’ anche per questo che tra gli scopi primari di questa iniziativa vi è quello di riaffermare all’utenza che il chirurgo otorinolaringoiatra è lo specialista di riferimento in tutti i casi di rilievo di tumefazioni cervicali, che siano di origine flogistica o neoplastica, di natura linfonodale, ghiandolare endocrina od esocrina.

“Lo screening è uno strumento molto importante per prevenire l’insorgere dei tumori – ha affermato il Direttore Sanitario di Asl1 Mauro Maccari – pertanto colgo l’occasione per invitare la cittadinanza a sottoporsi a controlli periodici. Per l’occasione il 23 novembre, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18, come Asl1 effettueremo presso gli ambulatori Orl dell’ospedale “Borea” di Sanremo al pian terreno, delle sessioni ad hoc gratuite di screening per i cittadini adulti che lo richiedessero in quanto portatori di “tumefazioni” del collo di recente insorgenza e non ancora inquadrate”.