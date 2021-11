Imperia: con i giovani del biennio il progetto 'Poesie in sicurezza' contro il bullismo e il cyber-bullismo

Ancora una volta l’Istituto 'G. Ruffini' di Imperia permette ai propri alunni di declinare praticamente quanto appreso in teoria. Protagonisti, questa volta i ragazzi del biennio che hanno preso parte al progetto 'poesie in sicurezza' ideato dalla referente di Istituto per bullismo e cyber-bullismo prof.ssa Massano Patrizia.

Il progetto è stato realizzato nelle classi seconde lo scorso anno scolastico in sinergia con la collega di Informatica Rosso Gisella e con i docenti di lettere Altemani Federico, Gandolfo Nicoletta, Oliva Marina, Reitano Mariuccia. I lavori prodotti dagli alunni, che sul tema della sicurezza internet hanno composto delle poesie, hanno ottenuto la menzione speciale per la sezione “opere della letteratura, raccolta di poesie e racconti” nell’ambito del progetto nazionale (Safer internet Centre, Generazioni connesse), seconda edizione del concorso 'Generazioni creative - Diventa Autore'.

Un plauso agli studenti per questo riconoscimento di tutto riguardo, a fronte di centinaia di scuole concorrenti che hanno aderito a questa iniziativa del Ministero della Cultura in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione.