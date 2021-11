Bitcoin raggiunge un nuovo record: è ora di investire?

Bitcoin è cresciuto nelle ultime settimane, infrangendo i suoi record precedenti. La criptovaluta ha recentemente raggiunto un nuovo massimo di oltre 68.000$ per token, in aumento di oltre il 53% dall'inizio di ottobre. Alcuni esperti ritengono che questo sia solo l'inizio per Bitcoin, prevedendo che il suo prezzo raggiungerà le sei cifre in un futuro relativamente prossimo.

Per essere chiari, nessuno sa con certezza se il prezzo di Bitcoin continuerà a salire. Dopotutto, la criptovaluta è ancora speculativa a questo punto, e nessuno sa dove sarà tra cinque o 10 anni.

Tuttavia, considerando i guadagni monumentali di Bitcoin nell'ultimo anno, può essere allettante iniziare a investire nella criptovaluta. Ma è davvero ora di comprare? Ecco tre cose da considerare.

1. Considera la tua tolleranza al rischio

Quando decidi se investire in Bitcoin (o in qualsiasi criptovaluta), il fattore più importante da considerare è la tua tolleranza al rischio.

Nonostante sia in circolazione da oltre un decennio, Bitcoin è ancora relativamente nuovo. Sebbene stia guadagnando maggiore accettazione tra i commercianti e il pubblico in generale come forma di pagamento, ha ancora molta strada da fare prima che venga considerata mainstream. Probabilmente dovrà affrontare anche ostacoli normativi, poiché il governo degli Stati Uniti ha già iniziato a reprimere l'industria delle criptovalute.

Inoltre, Bitcoin può essere incredibilmente volatile. Solo nell'ultimo anno, ha vissuto un ottovolante di alti e bassi. Per alcuni investitori avversi al rischio, questi alti e bassi possono essere difficili da digerire, anche utilizzando piattaforme sicure come Bitcoin Code.

Questo non significa necessariamente che Bitcoin sia un cattivo investimento. Nonostante la sua volatilità a breve termine, potrebbe ottenere rendimenti positivi nel lungo periodo.

Ma investire in criptovaluta non è la stessa cosa che investire in azioni, e c'è un diverso insieme di rischi coinvolti. Prima di acquistare, assicurati di aver compreso appieno in cosa ti stai cacciando.

2. Pensa a quanto puoi permetterti di investire

Come regola generale, è meglio evitare di investire denaro di cui potresti aver bisogno nei prossimi anni. Quando investi in criptovalute, questa linea guida è particolarmente importante.

Poiché Bitcoin è più rischioso rispetto a molti altri tipi di investimenti, è saggio investire solo denaro che puoi permetterti di perdere. Sebbene ci siano storie di investitori che hanno guadagnato milioni con la criptovaluta, questi casi sono rari. Piuttosto che investire i risparmi di una vita in Bitcoin, pensa attentamente a quanto ti sentiresti a tuo agio a perdere e non investire oltre quel limite.

Rivedere la tua situazione finanziaria complessiva può anche aiutare a determinare se ora è il momento giusto per investire in Bitcoin. Prima di investire, assicurati che tutte le tue bollette siano pagate e disponi di un solido fondo di emergenza con un risparmio di almeno tre-sei mesi. Se le tue finanze sono tutt'altro che ideali, potrebbe essere saggio concentrare i tuoi sforzi lì prima di investire in criptovaluta.

3. Ricontrolla il resto del tuo portafoglio

Infine, se scegli di investire in Bitcoin, assicurati di non mettere tutte le uova nello stesso paniere, per così dire. Un portafoglio ben diversificato è la chiave per aiutare i tuoi risparmi a sopravvivere alla volatilità, ed è particolarmente importante se stai investendo in Bitcoin.

Un portafoglio diversificato include almeno due dozzine di titoli di più settori. Più varietà hai nel tuo portafoglio, meno rischi corri. In questo modo, se Bitcoin finisce per prendere una brutta piega, un investimento fallito non affonderà l'intero portafoglio.

Bitcoin può battere record, ma ciò non significa che dovresti correre a comprare. Potrebbe essere un investimento gratificante e un'aggiunta intelligente al tuo portafoglio. Ma Bitcoin non è adatto a tutti e, considerando questi fattori, puoi determinare se è un'opzione intelligente per te.