Elezioni provinciali, Baggioli a ‘2 ciapetti con Federico’: “In una eventuale sfida tra Scajola e Biancheri non avrei dubbi”

“Se cosi fosse, con una sfida tra Claudio Scajola ed Alberto Biancheri, sarebbe come parlare del giorno e della notte o della lana e della seta”. Così Simone Baggioli, Commissario provinciale di Forza Italia e capogruppo in consiglio comunale a Sanremo, commenta l’ipotesi di una doppia candidatura dei sindaci di Imperia e della città dei fiori per la presidenza della Provincia. Baggioli, intervenuto a ‘2 ciapetti con Federico’, ha infatti proposto una propria analisi in vista delle elezioni provinciali in programma a dicembre e non ha nascosto il proprio giudizio a favore del sindaco di Imperia.

“Claudio Scajola ha un’esperienza tale che è nettamente superiore a quella di Biancheri – ha detto – In questo ultimo periodo stiamo facendo alcuni incontri per parlare di chi potrò essere il futuro presidente della Provincia. Colgo l’occasione per ringraziare Luigino Dellerba, attuale presidente, che è una persona di grande esperienza e capacità che può traghettare la Provincia in questo periodo storico di grande difficoltà. In tema di trasporti auspichiamo che chi in Regione sta seguendo questa delega possa dare un contributo, ma sono certo che avverrà perché ho una grande stima dell'assessore Gianni Berrino”.

