Ospedaletti: un bando per la costruzione di un nuovo campo da 'Padel' in strada Vallegrande

E' in corso di pubblicazione il bando relativo alla concessione di lavori e servizi per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo per il gioco del 'padel'.

La zona individuata per creare tre campi di 'padel' si trova in Strada Vallegrande (nei pressi delle scuole) dove è stato creato un nuovo impianto, inizialmente destinato al gioco del calcetto, dall'impresa che ha realizzato la serie di villette come oneri di urbanizzazione. La struttura è dotata di adeguato parcheggio, uffici e moderni spogliatoi. I lavori, iniziati sotto l'Amministrazione Blancardi, sono terminati recentemente.

La trasformazione del campo di calcetto in un impianto di padel, creerà nuovi posti di lavoro e contribuirà ad aumentare le entrate correnti del comune.