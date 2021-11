Scuola e percorsi per i giovani: i laboratori, cardine del corso Geometri-CAT 'Fermi' di Ventimiglia

Negli ultimi anni scolastici il corso Geometri-CAT (CAT è la sigla di Costruzioni, Ambiente e Territorio) di Ventimiglia diretto dalla dott.ssa Antonella Costanza ha fatto grandi passi. Grazie a tanti docenti motivati ed all’acquisto di nuove attrezzature i laboratori tecnici sono davvero al passo con i tempi.

Gli studenti più motivati hanno svolto attività di laboratorio anche ad agosto, nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali, per testare una nuovissima stazione totale appena arrivata. Le attività di laboratorio, durante le quali il docente delle materie tecniche di indirizzo lavora in team con un altro insegnante tecnico pratico, sono diventate sempre più interessanti e coinvolgenti. Gli studenti affrontano casi di simulazione professionale con il loro bagaglio teorico-scientifico applicato nella pratica professionale.

Neanche l’emergenza Covid ha fermato le attività laboratoriali che, nel rispetto delle normative, sono sempre proseguite in presenza per il corso CAT - Geometri dell’Istituto Fermi di Ventimiglia. L’organizzazione non è stata banale, ma il motto dei Geometri è 'risolviamo i problemi', e quindi si è trovata la soluzione, ripensando e riorganizzando i laboratori in presenza; in numero ridotto e privilegiando le attività all’aperto, con tutte le precauzioni necessarie al rispetto delle normative anti Covid, ma sempre con grande impegno e partecipazione.

Giova ricordare, in questo periodo che precede le iscrizioni alle scuole superiori, che il corso Geometri CAT è l’unico indirizzo tecnico che offre una solida formazione scientifica e tecnica accompagnata dall’acquisizione di competenze professionali specialistiche nel settore tecnologico, con attenzione particolare alle costruzioni, all’ambiente ed al territorio. Fra poco molti studenti delle scuole medie sceglieranno come proseguire gli studi alle scuole superiori, il corso Geometri-CAT del Fermi di Ventimiglia è la scelta giusta per i ragazzi e le ragazze svegli e motivati, con voglia di imparare e di sperimentare e con lo spirito pratico che contraddistingue il lavoro dei Geometri 'Risolviamo i problemi!'.

Per saperne di più è stata creata una pagina web dedicata al corso CAT del Fermi di Ventimiglia, al link.