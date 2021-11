Diano Marina: approvato dall'Amministrazione il protocollo d'intesa con Diano Castello per il trasporto scolastico

L’Amministrazione comunale di Diano Marina ha approvato il protocollo di Intesa con il Comune di Diano Castello, per lo svolgimento del trasporto scolastico per l’anno in corso.

E’ stato deciso il noleggio di un mezzo con conducente per il trasporto degli alunni residenti a Diano Marina e a Diano Castello iscritti alla scuola primaria e secondaria di San Bartolomeo al Mare.

La stessa Amministrazione dianese ha approvato lo schema di convenzione tra la stazione unica appaltante della provincia per la gestione della procedura di gara per l'affidamento del servizio di refezione scolastica insieme al Comune di Diano San Pietro, per il periodo compreso tra il 2022 e il 2025.