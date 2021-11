Sanremo: infiltrazioni dalla cupola del tetto, piove all'interno della stazione ferroviaria (Foto e Video)

“Piove… Governo ladro!”: il detto vale sempre ma, in questo caso piove ma non solo all’esterno. Accade alla stazione ferroviaria di Sanremo, dove ieri sera al termine di due giornate particolarmente piovose, l’acqua si è infiltrata dalla cupola che sovrasta l’ingresso principale dello scalo ferroviario matuziano.

I passeggeri che hanno usufruito della stazione ieri non hanno potuto far altro che notare l’accaduto e, alcuni di loro cellulari alla mano hanno anche filmato e fotografato quanto accadeva. Per ora i responsabili dello scalo si sono limitati a sistemare qualche secchio, che viene svuotato man mano che si riempie e hanno chiuso al transito la zona dove l’acqua cade dal soffitto.

Servirà poi un intervento per evitare che, alle prossime piogge si ripeta il problema. Come si può vedere dalle immagini l’umidità ha aggredito la cupola e l’acqua scende dal tetto dell’atrio. Per fortuna non si registrano inconvenienti di rilievo per i passeggeri in partenza e in arrivo.