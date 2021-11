Sanremo: bitcoin 13 anni dopo, la storia e gli sviluppi futuri delle criptovalute in due serate di incontro

"Da quando è stato creato il Bitcoin ha scatenato una rivoluzione nel modo in cui milioni di persone pensano al denaro e ha dato origine a migliaia di altre criptovalute. Più di un decennio dopo la sua creazione, il suo ideatore o i suoi sviluppatori rimangono sconosciuti. Il white paper "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System", è stato scritto dallo pseudonimo 'Satoshi Nakamoto', e pubblicato il 31 ottobre 2008, un mese e mezzo dopo la registrazione del nome di dominio bitcoin.org , e due mesi prima che la rete Bitcoin entrasse in funzione il 3 gennaio 2009. Il conciso libro bianco di nove pagine ha svelato il concetto di una valuta digitale decentralizzata, globale, peer-to-peer, slegata da qualsiasi banca centrale o amministratore, e rilasciata come software open-source" - spiega Luca D’Amore, bitcoin miner e organizzatore della due giorni.

"Nelle conferenze del 9 e 10 novembre si ricorderanno le storie folli dei primi giorni della criptovaluta, come quando qualcuno ha comprato una pizza per 10.000 Bitcoin, equivalenti oggi a oltre 500 Milioni di Euro! - aggiunge - Si parlerà del ruolo del Bitcoin nel cambiare "il modo in cui guardiamo il denaro", o anche il mondo in generale. I più audaci, infatti, definiscono il Bitcoin una specie di "Seconda Riforma", cioè, un analogo economico del movimento religioso del XVI secolo che sfidò la Chiesa cattolica e l'autorità del Papa e diede origine al Protestantesimo. Tratteremo il presente del Bitcoin spiegando in modo semplice il “Mining”, che serve a generare nuovi Bitcoin e la possibilità oggi di noleggiare potenze di calcolo. Non tralasceremo poi il futuro del Bitcoin, ponendo l’accento sulla crescita vertiginosa della criptovaluta nel corso degli anni, auspicando che il Bitcoin possa raggiungere i 100.000 dollari entro la fine del 2021".