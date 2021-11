Rinnovato accordo tra Principato di Monaco ed Istituto del Diritto Umanitario di Sanremo

Laurent Anselmi, consigliere di governo e ministro delle relazioni Affari Esteri e Cooperazione del Principato di Monaco, ha ricevuto nei giorni scorsi i rappresentanti dell'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario di Sanremo, il Professor Edoardo Greppi, Professore di Diritto Internazionale e diritto internazionale umanitario (Università di Torino), Presidente dell'Istituto, Stefania Baldini, Segretario Generale e Gian Luca Beruto, Vice Segretario Generale.

L'incontro fa parte dell'impegno di Monaco per promuovere i valori di pace e umanità e buona conoscenza degli strumenti internazionali per la tutela dei diritti umani fondamentali. Monaco partecipa allo sforzo di trasmettere la conoscenza di D.I.H. per diffusione delle sue regole, il dialogo e lo scambio di buone pratiche. A tal fine, la partnership avviata nel 2020 a cura del Dipartimento Relazioni Esterne e Cooperazione con l'Istituto di Sanremo è stata rinnovata per il 2022-2023.

Grazie all'accordo il Principato sostiene finanziariamente le attività didattiche dell'Istituto e concede borse di studio a militari, funzionari di governo, diplomatici, esperti e studenti. Il governo del Principe ha rinnovato il suo impegno nella promozione di questo ramo del diritto internazionale aderendo alla 'Call to Action to Strengthen the D.I.H'.