Ventimiglia: in occasione del G20 di Roma ripristinati i controlli ai confini di San Ludovico e San Luigi

Nell'ambito delle attività di prevenzione in vista della riunione del G20 del weekend a Roma sono stati ripristini i controlli a tutte le frontiere internazionali dalle 22 di ieri e fino alle 13 di lunedì prossimo.

La conferma, che per quanto riguarda la nostra provincia è ovviamente riferita ai valichi di Ponte San Ludovico e San Luigi, arriva dal Viminale. La misura adottata, come prassi consolidata dagli stati in occasione di eventi come il G20, è stata comunicata nei giorni scorsi a tutti i ministri dell'Interno dei Paesi dell'area Schengen e alla Commissione europea.