Ventimiglia: contrasto al degrado alle 'Gallardi', ieri mattina sopralluogo di Carabinieri e Arte (Foto)

Sopralluogo, ieri mattina, da parte del personale di ARTE, alle case popolari di Ventimiglia, luogo dal quale è partita la segnalazione di alcuni residenti per una situazione spiacevole di degrado con presenza di topi all'interno degli stabili. In alcuni casi gli abitanti hanno dovuto addirittura attrezzarsi piazzando trappole all'interno dei propri appartamenti per combattere l'invasione di roditori.