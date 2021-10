Vallecrosia: atti vandalici sul lungomare, il sindaco Biasi “Danni di privati contro privati, un paradosso prendersela con il Comune”

Dal lungomare di Vallecrosia arriva il grido d'aiuto dei residenti dopo i tanti atti vandalici segnalati e denunciati anche sulle pagine social. Dalle immagini si possono vedere i danni subiti in alcune proprietà e che hanno generato l'indignazione degli abitanti, i quali adesso gridano alla mancanza di sicurezza.



Il sindaco Armando Biasi ha già risposto in prima persona a chi ha denunciato l'accaduto, ricordando che probabilmente si tratta di un episodio di inciviltà. Gli ingressi della passeggiata mare, sia da Bordighera che da Ventimiglia, sono videosorvegliati. La zona interessata riguarderebbe inoltre una via accessibile solo dai residenti.