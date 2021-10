Corso OSA online per diventare Operatore Socio Assistenziale, è boom di richieste

Il settore sociosanitario sta avendo un vero e proprio boom di richieste: complice l’anno di pandemia, sono molte le attività che hanno richiesto un organico maggiore. Per questo motivo, chi è in cerca di lavoro, dovrebbe puntare su corsi specializzanti legati al settore. Chi sta lavorando in altri settori o ha già un posto di lavoro può approfittare della possibilità di studiare in modalità e-learning: grazie alla possibilità di seguire corsi da remoto e in differita, chiunque può studiare e formarsi per poter migliorare la propria posizione lavorativa.

Il boom di richieste per OSA, OSS e operatori sanitari

L’ultimo anno ha messo a dura prova il settore ospedaliero che ha reagito chiedendo a gran voce un organico più ricco: oltre agli infermieri, richiestissimi negli ultimi anni, si sono aggiunte le richieste per tecnici di laboratorio, OSA e OSS ma anche magazzinieri farmaceutici. Il settore ospedaliero, ma non solo, ha evidenziato una grande carenza di personale assistenziale durante l’emergenza Coronavirus. Oltre alle numerose richieste di infermieri e medici, gli ospedali e le RSA hanno richiesto un numero maggiore di assistenti sanitari e operatori socio sanitari o assistenziali.

OSS e OSA diventano quindi le figure più richieste: se l’OSA si occupa di igiene, umore e supporto fisico e psicologico del paziente, la figura dell’OSS ha una formazione medica e offre un supporto concreto ad infermieri e personale medico.

Corso OSA Online: dove seguirlo?

Ad occuparsi della realizzazione di un corso OSA riconosciuto è AlterEdu.it , nota piattaforma specializzata nella realizzazione di corsi in modalità e-learning. Con un percorso formativo completo fatto di teoria e pratica, il sito web con professori specializzati guida il futuro OSA attraverso un percorso preciso di apprendimento. Il corso OSA, online su alteredu.it, è riconosciuto dal MIUR per poter ottenere qualche punto in più nelle graduatorie e viene accreditato dalla Regione Campania. All’interno del percorso si mixano compiti fisici ad altri di psicopedagogia senza tralasciare l’importanza di leggi e comunicazione. Il corso, composto da 600 ore tra teoria e pratica, permette da subito di iniziare a lavorare con una preparazione a tutto tondo.

Il lavoro di OSA: di cosa si occupa e quanto guadagna

Quali sono i compiti di un Operatore Socio Assistenziale? L’operatore OSA può lavorare in ambito scolastico, ospedaliero, RSA oppure a domicilio e si inserisce nel settore sociale e sanitario di tipo assistenziale. Conosciuto anche con il nome di ausiliario di assistenza per anziani, si occupa di supportare concretamente e fisicamente nell’igiene quotidiana, nelle attività giornaliere ma vanta anche abilità di pronto soccorso, una buona capacità di ascolto e la conoscenza dei diritti degli assistiti. Il lavoro di OSA fa per te se ami aiutare le persone, se sei dotato di pazienza e sensibilità. Una domanda che molti si pongono è: quanto guadagna un OSA? Lo stipendio va in proporzione alla tipologia di contratto, all’esperienza e alla tipologia di struttura che offre il lavoro. A seconda della regione gli stipendi possono variare da circa 650 euro fino ad arrivare anche a 1500 euro mensili.

Perché seguire un corso OSA

Il corso OSA è dedicato a chi vorrebbe migliorare la propria posizione professionale crescendo e guadagnando di più ma anche a chi attualmente è disoccupato e desidera avere la certezza di trovare un posto di lavoro. Non ultimo è indicato per chi ha spiccate doti di empatia e desidera essere utile per il prossimo. L’OSA ha numerose competenze legate al settore legislativo sociale, quello del pronto intervento, dei diritti e doveri dell’assistito e delle relative cure e bisogni primari. I compiti primari di un OSA sono quelli di gestire igiene personale e pulizie domestiche ma anche necessità fisiologiche primarie. Un alleato per alleviare sofferenza e disagio ma soprattutto per supportare concretamente la persona malata durante il suo percorso di recupero. Perché scegliere di seguire questo corso?