Sanremo: mezzo pesante bloccato in via Val D'Olivi ingannato dal navigatore, strada chiusa (Foto)

Un altro messo pesante bloccato tra le curve di via Val D’Olivi a Sanremo, la strada che unisce l’Aurelia in corso Mazzini con la frazione di Poggio.

Come purtroppo spesso capita, il conducente del mezzo si è fidato del navigatore satellitare, che lo ha fatto salire verso Poggio ma, a un ceto punto non è più riuscito a muoversi. E’ stato costretto a interpellare i Vigili del Fuoco che, intervenuti immediatamente, hanno chiesto l’ausilio della gru che arriverà a breve per la rimozione. Sul posto anche la Municipale che ha ovviamente chiuso la via in entrambi i sensi di marcia.

Per arrivare a Poggio e, conseguentemente Ceriana, è consigliato l'uso di via Duca D'Aosta. Il bilico è stato sanzionato dalla Polizia Locale per superamento dei limiti di lunghezza. La segnaletica presente all'inizio di via Val D'Olivi prevede infatti un divieto per i mezzi superiori ai 12 metri di lunghezza.