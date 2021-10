Scuola di Pace di Ventimiglia: sabato terzo appuntamento per il ‘Mercatino del brocante’

Torna sabato a Ventimiglia il Mercatino del Brocante, organizzato dalla Scuola di Pace di Ventimiglia con il patrocinio del Comune di Ventimiglia. Si conclude così il primo trittico di appuntamenti, dopo che le prime due uscite di sabato 25 settembre e di sabato 9 ottobre hanno fruttato offerte rispettivamente per 1.280 e 1.163 euro a favore del progetto «Bimbi di Strada» che la Scuola di Pace sostiene in Congo.

L’appuntamento è nella nuova isola pedonale di via Aprosio, a Ventimiglia, e l’evento durerà dalle 8,30 alle 18. La manifestazione è riservata ai soli hobbisti e tra le bancarelle si potranno trovare oggetti di antiquariato e modernariato, curiosità e qualche stranezza, sempre con l’intento di fare un buon affare ma anche di aiutare un progetto di beneficenza. «Bimbi di Strada», in memoria dell’ambasciatore Luca Attanasio, ucciso in Congo, si propone di curare l’alfabetizzazione dei minori, dando loro la possibilità di vivere una vita migliore.