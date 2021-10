Dopo Candela e Di Biagio anche Francesco Totti sceglie Dolceacqua per una passeggiata in famiglia

Tanti ex Roma si sono innamorati di Dolceacqua. Dopo Vincent Candela e Gigi Di Biagio, anche il capitano Francesco Totti ha scelto il pese dei Doria per una passeggiata in famiglia con la moglie Ilary Blasi.

Un passaparola tutto giallorosso che vede al centro uno dei borghi più belli del Nord Italia.

“Fa piacere - commenta ai nostri microfoni il sindaco Fulvio Gazzola - ormai siamo conosciuti anche da personaggi importanti che prima si fermavano solo a Monaco. Abbiamo fatto una buona promozione”.