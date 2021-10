Imperia: da venerdì a domenica, a Lo Spazio Vuoto lo spettacolo "Marcovaldo ovvero le Stagioni delle Città"

"Da Italo Calvino, con Livia Carli, Gianni Oliveri, Federica Siri, Marco Parodi. Lo spettacolo è per bambini ed è una produzione Lo Spazio Vuoto. Il costo del biglietto è di 8 euro per i bambini fino ai 12 anni di età e 12 euro per chi ha più di 12 anni" - ricordano da Lo Spazio Vuoto.

La trama - "In mezzo alla città di cemento e asfalto, Marcovaldo va in cerca della natura. Ma esiste ancora la Natura? La narrazione e drammatizzazione per bambini delle fantastiche avventure di questo personaggio buffo e melanconico. Gli attori de Lo Spazio Vuoto rivivono le avventure di Marcovaldo e della sua famiglia, aprendo lo spettacolo con un'improvvisazione che cattura l'attenzione dei bambini per accompagnarli gradualmente nel racconto fino ad appassionarli alle storie e a travolgerli in un vortice di differenti personaggi e situazioni".



"Attraverso il divertimento i più piccoli imparano così ad apprezzare il linguaggio di uno dei più grandi scrittori del '900. La vicinanza tra palcoscenico e pubblico catalizza l'attenzione dei bambini e permette loro di partecipare direttamente alla storia e di interloquire con gli attori al termine dello spettacolo appagando così dubbi e curiosità".