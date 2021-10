Editoria: lo scrittore sanremese Dario Daniele tra i quattro finalisti al premio di letteratura 'Città di Como'

Lo scrittore sanremese Dario Daniele, dopo aver vinto il prestigioso premio letterario internazionale 'Books for Peace', è stato tra i quattro soli finalisti con il suo ultimo romanzo 'La costellazione del gatto' (edito da Leucotea di Sanremo) per il Premio internazionale di Letteratura ‘Città di Como’ (sezione ‘opere a tema’). Il Premio è stato consegnato a Como il 16 ottobre durante una solenne cerimonia ufficiale tenuta presso la Sala Bianca del Teatro Sociale. Per la cronaca prima classificata è stata la nota presentatrice televisiva Licia Colò con il suo ultimo libro, e Dario Daniele si è piazzato subito dopo insieme agli altri due finalisti.

Il Premio Città di Como dal 2014 promuove la scrittura, la cultura e la letteratura, incoraggiando e valorizzando il talento grazie al supporto di una giuria tecnica prestigiosa, di comitati di lettura preparati e competenti e di un’organizzazione attenta. Il Premio Città di Como è diventato così un appuntamento importante nel panorama nazionale ed internazionale, con iscrizioni sempre più numerose, oltre tremila quest’anno nelle varie sezioni, e con il coinvolgimento delle principali case editrici nazionali e importanti autori nazionali.

“Il mio romanzo 'La costellazione del gatto' – ci dice Dario Daniele – continua a darmi grandi soddisfazioni. Il premio ‘Città di Como’ è certamente tra i più importanti in Italia e aver raggiunto questo risultato mi convince che il libro riesce a impressionare anche le giurie tecniche, formate da scrittori e critici letterari, che hanno il compito di fare le selezioni.

'La costellazione del gatto': è un libro rivolto a giovani e adulti e racconta uno straordinario viaggio nel tempo attraverso la crescita dei due protagonisti. I due ragazzi-gatti vivono avvincenti avventure, si amano, incontrano misteriosi personaggi, riflettono sull’esistenza e su ciò che accade attorno a loro. Leonardo confiderà a Sara il terribile segreto che nasconde in fondo al cuore. Sullo sfondo un mondo ricco di sorprese, fatto di piccole e grandi meraviglie, vissuto anche con gli occhi di gatto, alimenta sempre più il loro desiderio di viaggiare e di conoscere. Il finale, imprevedibile, rivela come nulla nella vita debba ritenersi scontato e come il confine tra realtà e fiaba sia spesso sottile… Molti i temi affrontati, alcuni assai delicati, come il suicidio adolescenziale e le problematiche dei genitori separati. Ma il racconto sa essere anche molto divertente, carico di poesia, profondità e speranza. Non siamo di fronte a una favola anche se i gatti sono coprotagonisti paritari rispetto agli umani. I temi affrontati rimandano certamente a realtà conosciute e a episodi di cronaca recente, ma il dramma è sempre affrontato con garbo e la positività vince per il modo in cui i ragazzi affrontano la vita e superano gli ostacoli.

Dario Daniele: insegna diritto ed economia presso scuole superiori. Ha un figlio, Edoardo. Ambientalista storico (già responsabile locale di Legambiente per molti anni) e viaggiatore fin da giovanissimo (oltre 50 i Paesi del mondo visitati), si occupa di cooperazione internazionale nell’ambito dell’organizzazione Assefa Onlus (www.assefa.org), di cui è fin dal 1989 tra i volontari. E’ autore di una decina di pubblicazioni, tra saggistica e narrativa, di alcune commedie teatrali e testi di canzoni (tra i quali ‘Emozioni potenti’ cantata dal giovane e talentuoso Paolo Martini: video su youtube). Da qualche anno si occupa anche della tutela del diritto alla bigenitorialità dei bambini (cioè il diritto dei figli di potersi sempre relazionare, e con tempi adeguati, sia con la mamma che con il papà) e della parità genitoriale nelle situazioni di genitori separati. I diritti d’autore dei suoi libri hanno finanziato numerosi progetti di sviluppo in India, Africa e America Latina.