Coronavirus: 55 nuovi casi in Liguria, la metà in provincia di Imperia dove il totale dei positivi sale a 251

Continua l’aumento dei casi di covid in provincia di Imperia. Il bollettino diffuso nel pomeriggio da Asl1 mostra un totale di 55 nuovi positivi in regione, 26 dei quali sono nella nostra provincia. Quattro a Savona, 17 a Genova e 8 a La Spezia.

Sale ancora il totale dei positivi in provincia: ora sono 251, 20 in più rispetto a ieri.

In Liguria il tasso di positività è del 3.11%.

I DATI

Tamponi processati con test molecolare: 1.677.839 (+1.763)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 772.071 (+8.333)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 113.762 (+55)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.106 (+10)

Casi per provincia di residenza

Imperia 251 (+20)

Savona 252 (-13)

Genova 1.087 (+8)

La Spezia 362 (-5)

Residenti fuori regione o estero 47

Altro o in fase di verifica 107

Totale 2.106

Ospedalizzati: 61 (+2); 7 in terapia intensiva

Asl1 8 (-1); 1 in terapia intensiva

Asl2 13 (+1)

San Martino 12 (+2); 3 in terapia intensiva

Galliera 12 (+2)

Gaslini 7 (-1); 1 in terapia intensiva

Asl4 Sestri Levante 2 (-1)

Asl5 Spezia 7; 2 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 848 (+8)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 107.238 (+44)

Deceduti: 4.417 (+1); una donna di 78 anni all’ospedale di Albenga

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 445

Asl2 298

Asl3 167

Asl4 177

Asl5 261

Totale 1.348

Dati vaccinazioni 17/10/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 2.546.866

Somministrati: 2.220.958

Percentuale: 87%

Nella gallery il dettaglio sulle vaccinazioni