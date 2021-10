Covid in Liguria: dati in lieve crescita in provincia di Imperia, 19 nuovi positivi

Dati in crescita per quanto riguarda la diffusione del Covid in provincia di Imperia. Oggi si registrano 19 nuovi casi dei 69 su scala regionale. Nelle altre province da segnalare 14 casi nel savonese, 24 su Genova e 10 su La Spezia. Il dato emerge a fronte di 2736 tamponi molecolari e 9006 antigenici rapidi.

I DATI

Tamponi processati con test molecolare: 1.673.246 (+2.736)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 751.399 (+9.006)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 113.643 (+69)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.089 (-3)

Casi per provincia di residenza

Imperia 218 (+7)

Savona 268 (+2)

Genova 1.072 (-)

La Spezia 373 (-12)

Residenti fuori regione o estero 47 (-3)

Altro o in fase di verifica 111 (+3)

Totale 2.089 (-3)

Ospedalizzati: 62 (+5); 6 in terapia intensiva

Asl1 8 (+2); 1 in terapia intensiva

Asl2 13 (-)

San Martino 10 (-); 3 in terapia intensiva

Galliera 13 (+1)

Asl4 Sestri Levante 3 (+1)

Asl5 Spezia 7 (+1); 1 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 824 (+2)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 107.137 (+71)

Deceduti: 4.417 (+1) - Un uomo di 87 anni morto all'Ospedale di Savona.

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 448

Asl2 304

Asl3 159

Asl4 107

Asl5 196

Totale 1.214

Dati vaccinazioni 15/10/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 2.546.860

Somministrati: 2.214.250

Percentuale: 87%

Nella gallery il dettaglio sulle vaccinazioni