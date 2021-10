Ventimiglia: Mariapia Bonanate e Joy Ezechiel, ospiti della Scuola di Pace mercoledì

Saranno due donne speciali, mercoledì 20 ottobre 2021 alle 17, nel Chiostro di Sant’Agostino in Ventimiglia, a essere ospiti delle associazioni Scuola di Pace e A.I.FO. La prima è Mariapia Bonanate, giornalista e scrittrice, appassionata costruttrice di pace, autrice del libro-testimonianza nato dal suo incontro con una ragazza nigeriana che ha vissuto il dramma della tratta sessuale in Italia. Assieme a lei ci sarà Joy Ezechiel, la protagonista di questa terribile storia, che ci racconterà in quale modo si è trovata a vivere in un vero e proprio girone infernale.



"...Ma soprattutto ci parlerà della sua rinascita, avvenuta sempre in Italia, grazie a suor Rita Giaretta e alle sue consorelle che gestiscono Casa Rut, a Caserta, un centro di accoglienza per donne vittime della tratta sessuale. - spiegano dalla Scuola di Pace - La finalità di questo incontro è quella di alzare il velo che cela, in tutto il Ponente ligure, ancora troppi drammi umani che colpiscono pesantemente il nostro territorio, e di cui si è spesso inconsapevolmente responsabili".



"Finché una sola persona al mondo sarà vittima di discriminazioni, violenze e soprusi, la pace sarà solo un’utopia. Scuola di Pace e A.I.FO., porteranno inoltre Joy in due Istituti superiori, affinché la sua testimonianza diventi per i giovani studenti strumento di formazione ai valori della giustizia e della legalità. Grazie all’accoglienza immediata di dirigenti e docenti, è stato possibile organizzare due incontri: il 20 con alcune classi del Polo Tecnologico Imperiese e il 21 con gli studenti del Centro Scolastico Redemptoris Mater di Albenga. Il grande Raoul Follereau affermava con forza: 'Ci sono solo due possibilità: amare o scomparire'. La scelta sta a ogni persona".