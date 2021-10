Dopo l'estate in spiaggia, da questa sera riapre il Pico Centrale, punto di riferimento per la buona cucina nel cuore di Sanremo, in corso Mombello.

Lo staff del Pico vi aspetta dalle 18 per l'Aperipico e poi un ricco menu cena tra carni pregiate e la tradizione della cucina ligure.

Tante le novità, dai ravioli fatti in casa alla buridda di seppie e patate passando per le lumache in umido al profumo di menta.