Sanremo: la storia della Moto Guzzi romba al Teatro Ariston con il docufilm “Il coraggio di andare oltre”

Una storia di amicizia e di passione. È così che nasce uno dei marchi più famosi del mondo a due ruote. Siamo nell’epoca della prima guerra mondiale, è sui campi di battaglia che tre persone si incontrano ed instaurano tra loro un legame profondo. Si chiamano Giorgio Parodi, Carlo Guzzi e Giovanni Ravelli, rispettivamente un pilota aeronautico ed imprenditore, un motorista ed un pilota appassionato di competizioni a due ruote. Insieme sognano di fondare una casa motociclistica, per realizzare il mezzo che manca sul mercato italiano.



È il 15 marzo 1921, quando davanti al notaio Castello a Genova, nasce la “Moto Guzzi Società Anonima”. Dei tre, purtroppo Raveli non vedrà la nascita dell’azienda in quanto perderà la vita in un incidente aereo. Nascono quindi i primi prototipi e, con questi i primi successi, che spianano la strada alla produzione di serie. Anni di successi sportivi e tecnologici, che hanno segnato non solo la storia a due ruote ma hanno caratterizzato l’intera storia imprenditoriale e sociale non solo del nostro Paese. Oggi il marchio festeggia i suoi cento anni di vita, celebrata dai moltissimi appassionati sparsi in tutti il mondo.