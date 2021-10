Sanremo: le variazioni del servizio di Amaie Energia per il giorno di San Romolo

Amaie Energia ha reso note in mattinata le disposizioni per i servizi pubblici in occasione della festività di San Romolo.

Mercoledì l'ufficio Distribuzione e il call center di corso Garibaldi al Palafiori, i centri di raccolta di via Quinto Mansuino 5 (Valle Armea) e di strada Monte Ortigara 50 (Coldirodi) rimarranno chiusi.

Il numero verde non sarà attivo.

I servizi di raccolta e pulizia saranno attivi come sempre, gli ecopunti, rimarranno aperti con il consueto orario da calendario.