Parete attrezzata: elegante, pratica e funzionale. Ecco come sceglierla!

La parete attrezzata è una soluzione immediata che punta tutto sull’eleganza e sulla praticità, ma non solo: è un simbolo dell’arredo funzionale, e si integra in qualsiasi ambiente, soprattutto nelle zone living.

Come si sceglie? Quale sarebbe più opportuno acquistare e quante tipologie ne esistono?

Se stai valutando di modificare la tua zona living, prenditi del tempo per comprendere come funziona questo complemento di arredo e valuta la migliore soluzione possibile; su 197 Design Store avrai modo di vagliare le migliori pareti attrezzate.

Quanto è importante l’arredo funzionale al giorno d’oggi?

Che cos’è l’arredo funzionale e quali vantaggi porta effettivamente agli ambienti di casa? Rispetto al passato, il nostro modo di approcciarci alla casa è cambiato. Non c’è più il desiderio di riempirla, di caricarla di soprammobili, o magari di ricordi. Oggi si vuole puntare alla semplicità e alla funzionalità, ma soprattutto ad un’estetica moderna, quasi dalle sfumature minimal.

Una casa funzionale è spesso il risultato di alcuni trucchi e segreti di arredo consigliati dai migliori interior designer. Non si desidera più puntare sull’arredo ingombrante, bensì si vuole rimodernare la casa, rendendola maggiormente ordinata, per viverla in completa libertà.

C’è di più, tuttavia, perché le pareti attrezzate o pareti divisorie possono aiutare a creare degli ambienti suddivisi, in modo tale da concedere più respiro alla casa, ottenendo maggiore spazio. In questo modo l’arredamento si rinnova, e si ottiene un effetto visivo simmetrico, che e’ una delle caratteristiche essenziali dell’arredo funzionale.

Parete attrezzata fissa o sospesa: qual è la migliore?

Esistono numerose soluzioni per le pareti attrezzate, dalla fissa alla sospesa. Quali sono le differenze e soprattutto quale sarebbe meglio comprare? L’arredo contemporaneo è funzionale ed intelligente, ma c’è un aspetto importantissimo che non va sottovalutato: il design.

Le pareti attrezzate modulari sono in ogni caso una proposta molto interessante, poiché possono essere personalizzate e si possono creare tante ed originali combinazioni di colori, forme e materiali. Ad esempio in un contesto living si può puntare alla cromia neutra, per un tocco molto elegante e raffinato, oppure utilizzare colori pastello, o cromati, per un arredo più dinamico e solare.

La parete attrezzata sospesa, invece, è altrettanto affascinante, soprattutto poiché arreda l’ambiente senza appesantirlo, ma creando invece un particolare e coinvolgente dinamismo; oltretutto è un’opzione estremamente comoda anche in termini di pulizia. Questo elegante complemento d’arredo si adatta perfettamente a quei contesti in cui non si ha molto spazio a disposizione e si vogliono quindi sfruttare tutte le superfici utili, pareti comprese.

Come scegliere la parete attrezzata?

Quali sono i fattori che concorrono nella scelta di una parete attrezzata? Gusti personali e necessità sono dei punti da tenere assolutamente in considerazione. Dal punto di vista estetico, e quindi del design, invece, la simmetria, il punto focale e la funzionalità principale meritano sicuramente una menzione speciale.

Mai sottovalutare la simmetria : le geometrie di una parete attrezzata, squadrate o lineari che siano, hanno l’innata capacità di affascinare, coinvolgere e catturare l’attenzione. L’ambiente risulterà essere, quindi, ordinato ma mai noioso.

: le geometrie di una parete attrezzata, squadrate o lineari che siano, hanno l’innata capacità di affascinare, coinvolgere e catturare l’attenzione. L’ambiente risulterà essere, quindi, ordinato ma mai noioso. Per cosa la userai davvero : perché stai valutando l’acquisto di una parete attrezzata? Quale sarà il suo scopo all’interno dell’abitazione o della tua zona living? La funzionalità è alla base di una buona scelta. La parete attrezzata dovrà necessariamente incontrare le tue necessità quindi decidere se fissa, sospesa, a parete, oppure a soffitto ed ancora, ripiani, contenitori oppure eleganti piani da lavoro e scrivanie per sopperire a problemi di spazio.

: perché stai valutando l’acquisto di una parete attrezzata? Quale sarà il suo scopo all’interno dell’abitazione o della tua zona living? La funzionalità è alla base di una buona scelta. La parete attrezzata dovrà necessariamente incontrare le tue necessità quindi decidere se fissa, sospesa, a parete, oppure a soffitto ed ancora, ripiani, contenitori oppure eleganti piani da lavoro e scrivanie per sopperire a problemi di spazio. Poni l’attenzione sul punto focale: Desideri sfruttare la parete attrezzata in un contesto più rilassato come semplice ed elegante libreria? Oppure preferisci renderla protagonista del salotto decorandola con libri, lampade e perché no anche come porta televisione? La parete attrezzata sarà quindi su misura delle tue scelte.