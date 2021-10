Monaco: ‘Dante Symphonie’, concerto a cura de ‘La Dante Monaco’ all’Auditorium Rainier III

Nell'ambito della XXI Settimana della lingua italiana nel mondo, sotto l'egida dell'Ambasciata italiana e in collaborazione con l’Académie Rainier III di Monaco, la Dante Alighieri celebra il tema indicato per la Settimana di quest’anno 'Dante, l'italiano', proponendo il concerto «Dante Symphonie» che rende omaggio ai 700 anni dalla scomparsa del Sommo Poeta mettendo in campo in maniera circolare musica, canto e parola.

Musica, con un duo pianistico al servizio dell’arte di un grande compositore come Franz Liszt che inserisce in questa sua sinfonia un Coro di voci bianche ad esaltarne il finale; a completare l’atmosfera magica creata dalla musica, si inserisce il Verbo poetico di Dante letto da una narratrice che interviene con alcuni dei più bei canti dell’Inferno, del Purgatorio e del Paradiso. L'appuntamento è fissato per martedì 19 ottobre, alle ore 20.30, presso l'Auditorium Ranieri III.

"Per rispondere ed aderire al tema della Settimana della lingua italiana - spiegano dalla Dante -, ci è sembrato importante, in questi difficili momenti che stiamo vivendo e che speriamo di avere allontanato, riaccendere gli entusiasmi dell’appartenenza a un’identità, sia sotto il profilo culturale, sia sotto il profilo della lingua. Ma non solo: la scelta di iniziare la stagione ‘21/’22 della Dante Alighieri con Dante, è perché egli è Poeta dell’umanità intera, essendo profeta di speranza, annunciatore visionario della possibilità di riscatto dell’intera umanità.

Fortemente voluto dal nostro Presidente recentemente scomparso, questo concerto apre la nuova stagione Dante, rendendo omaggio anche al Maestro Gianluigi Gelmetti.

La «Dante Symphonie», trascritta dallo stesso Franz Liszt nella versione per due pianoforti e coro, segue la struttura della Divina Commedia, essendo il concerto diviso tra Inferno, Purgatorio e Magnificat: quest'ultimo prende il posto del Paradiso, escluso dalla composizione su suggerimento di Richard Wagner. L'Inferno, a sua volta è diviso in tre parti, la prima e la terza parte basate sullo stesso materiale tematico, la seconda dedicata al Canto di Paolo e Francesca. In alcuni momenti musicali le parole di Dante appaiono persino in partitura, a testimoniare l'adesione del compositore alla poesia di Dante. Mentre l'Inferno è densissimo di suoni e di tensione emotiva, il Purgatorio è composto di poche note e di eloquenti silenzi, in un'atmosfera di profonda introspezione. Senza soluzione di continuità dal Purgatorio ecco sorgere il meraviglioso canto del Magnificat che chiude nel 'pianissimo' l'intero affresco sinfonico. L'esecuzione di Monaco sarà condotta dal duo pianistico Monica Leone - Michele Campanella, e a quest'ultimo spetta anche il coordinamento dei due pianoforti con il Coro di voci bianche dell'Accademia Rainier III di Monaco, al quale sarà affidato il coinvolgente Magnificat finale. L'interpretazione musicale è arricchita dalla presenza di Sonia Bergamasco, polivalente attrice-musicista, che leggerà vari brani tratti dalla Divina Commedia. I momenti prescelti per gli interventi della Bergamasco vogliono sottolineare la forte presenza di Dante nella concezione della Sinfonia e conseguentemente nella proposta di Monaco".



Ingresso libero fino a disponibilità posti

durata del concerto 1h15 senza intervallo

mascherina obbligatoria