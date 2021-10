Riviera Trasporti, interviene 'Arriva Italia': “La somma spettante rimane dovuta”

“In merito alla sospensione della procedura di pignoramento nei confronti di Riviera Trasporti, Arriva Italia specifica che la procedura è sospesa “ex lege”. Trattasi infatti di una sospensione necessaria, in quanto automatica per effetto della presentazione del ricorso al concordato, e non di una revoca del pignoramento, che continua invece a produrre effetto in attesa della definizione del procedimento di concordato”. Così interviene 'Arriva Italia' in merito alle vicende che hanno interessato nelle ultime ore Riviera Trasporti.

“La somma spettante quindi ad Arriva Italia rimane dovuta, ma le modalità e le tempistiche in cui avverrà il pagamento verranno stabilite solo in chiusura della procedura concordataria aperta nei confronti di Riviera Trasporti” conclude la società.