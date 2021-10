Il nastro rosa di fondazione Airc contro le forme più aggressive di cancro al seno: le iniziative

La campagna internazionale contro il tumore al seno torna il primo ottobre con l’illuminazione in rosa di centinaia di palazzi comunali e monumenti in tutto il Paese, grazie alla collaborazione fra Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro e ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani. In Liguria si accendono Genova/Piazza De Ferrari, Savona/Palazzo del Comune, Sarzana/Piazza del Comune e molti altri Comuni ancora del nostro territorio.

Tante anche le iniziative che il Comitato Liguria di Fondazione AIRC organizza sul territorio per sensibilizzare e raccogliere fondi per la ricerca contro le forme più aggressive di tumore del seno, come il tipo triplo negativo, che colpisce soprattutto in giovane età, e il carcinoma mammario metastatico, che riguarda circa 37.000 donne solo nel nostro Paese.

È una sfida difficilissima, che AIRC ha voluto rappresentare visivamente con un nastro rosa incompleto, che richiede l’impegno di tutti per essere colorato interamente. Richiede l’impegno delle donne, che devono sottoporsi agli screening e agli esami di controllo raccomandati per la diagnosi precoce; richiede l’impegno dei ricercatori, al lavoro per mettere a punto nuove terapie; e richiede l’impegno dei sostenitori, che con le loro donazioni permettono alla ricerca di non fermarsi mai.

Grazie alla fiducia dei suoi sostenitori, Fondazione AIRC nel 2021 ha destinato 14,3 milioni di euro a 156 progetti di ricerca e borse di studio in questo ambito. I progressi della ricerca per la diagnosi e la cura del cancro al seno hanno portato oggi fino all’87% la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi. L’attenzione deve però rimanere alta perché la malattia colpisce circa 55.000 donne in Italia ogni anno, una su otto nell’arco della vita, confermandosi come il tumore più diffuso nel genere femminile.

LE INIZIATIVE IN REGIONE

1/31 ottobre, La Spezia - “SARZANA SI COLORA DI ROSA “

1/31 ottobre, Alassio - “ALASSIO IN ROSA “

9/30 ottobre, Savona – STAND NASTRO ROSA – Corso Italia

1-14 ottobre, Genova - GALLERIA MERIGHI E CERCHIO CROMATICO: ARTISTE IN ROSA PER AIRC, Via Chiossone

2 ottobre, Dego - STAND NASTRO ROSA - piazza Panevino

7 ottobre, Genova - FESTIVAL REPUBBLICA SALUTE

13 ottobre, Genova - “OTTOBRE IN ROSA: LA DONNA AL CENTRO”, Palazzo della Borsa, Via XX Settembre

16-17 ottobre, Alassio - STAND NASTRO ROSA, Piazza Airaldi Durante

23 ottobre, La Spezia - STAND NASTRO ROSA a cura dei ROTARACT

Molti esercizi commerciali sul territorio sostengono la campagna distribuendo le spillette di AIRC con il Nastro Rosa: indossandolo è possibile contribuire concretamente alla ricerca sul tumore al seno – con una donazione minima di 2 euro – e dimostrare partecipazione e vicinanza alle donne che ne sono colpite. All’iniziativa hanno aderito anche centinaia di farmacie comunali e private. Per trovare il punto di distribuzione più vicino: nastrorosa.it/spilletta-nastro-rosa/. Per ulteriori informazioni: 010/277 0588

UNISCITI CONTRO LE FORME PIÙ AGGRESSIVE DICANCRO AL SENO, PER RENDERLE SEMPRE PIÙ CURABILI

· con le spillette Nastro Rosa AIRC disponibili a fronte di una donazione minima di 2 euro nelle farmacie e nei punti di distribuzione indicati su nastrorosa.it

· con carta di credito su nastrorosa.it o chiamando il numero verde 800 350 350 (attivo dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 19.30)

· chiamando il 4 5 5 2 1 da telefono fisso per donare 5 o 10 euro o inviando al 4 5 5 2 1 uno o più SMS del valore di 2 euro*

· con Bonifico Bancario IBAN IT 18 N 05034 01633 000000005226

· aprendo una pagina di raccolta fondi sul portale Rete del Dono, adesioni attraverso questo link

· per gli artigiani e le piccole imprese che vogliono sostenere la campagna con le loro attività è stato creato un percorso dedicato, attraverso questo link

Dal 4 al 10 ottobre, La7 è media partner della campagna Nastro Rosa AIRC: giornaliste e conduttrici, insieme ai loro colleghi, si fanno portavoce dei messaggi di AIRC, raccontando le storie di medici, ricercatori e donne che hanno avuto un’esperienza di tumore al seno e invitando il pubblico a donare attraverso il numero solidale 45521 e il sito nastrorosa.it.