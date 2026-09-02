Le Alpi del Mediterraneo a Expo Valle Arroscia: ALPIMED sarà presente con uno stand dedicato alla valorizzazione del territorio transfrontaliero

ALPIMED, il Piano Integrato Territoriale che unisce le province italiane di Cuneo e Imperia al Dipartimento francese delle Alpes-Maritimes parteciperà alla prossima edizione di Expo Valle Arroscia 2026 prevista dal 04 al 06 settembre 2026 a Pieve di Teco, la manifestazione che da anni rappresenta una vetrina privilegiata per le eccellenze della valle e del Ponente ligure, promuovendo prodotti tipici, artigianato, cultura, turismo e tradizioni locali.

Grazie al Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, soggetto attuatore della Regione Liguria del progetto, per l'occasione Alpimed sarà presente con uno stand brandizzato con il marchio e i colori dell’identità visiva, pensati per rappresentare e promuovere il comprensorio transfrontaliero delle Alpi del Mediterraneo comprese tra Cuneo, Imperia e Nizza.

Con i 15 partner del PITER si è svolto un percorso partecipato per l’individuazione dei tratti identitari distintivi di questo areale, guidati da un team di ricercatori del Dipartimento Culture politiche e società dell’Università di Torino. Il prof. Barbera, la prof.ssa Gilli e la dott.ssa Brizio hanno infatti fornito supporto scientifico per la ricerca sociologica coinvolgendo numerosi stakeholder. L’itineranza tra Italia e Francia, la propensione a un rinascimento montano e l’opportunità di vivere la natura sono gli aspetti che riassumono il carattere di queste terre. Il report intitolato “Verso un’identità di territorio” è scaricabile dal sito www.alpimed.eu in lingua italiana e francese.

La partecipazione all'Expo Valle Arroscia 2026 si inserisce pienamente nella missione di Alpimed: favorire la cooperazione tra territori, valorizzare le produzioni locali e sostenere lo sviluppo di un'area che condivide storia, tradizioni, paesaggi e relazioni economiche. Attraverso la presenza in manifestazioni di rilievo come Expo Valle Arroscia, Alpimed intende creare occasioni di incontro tra comunità, produttori, amministrazioni e visitatori, contribuendo a rafforzare la visibilità delle eccellenze locali e delle filiere che rendono unico questo territorio.

Expo Valle Arroscia rappresenta quindi un'importante occasione per raccontare un territorio che guarda al futuro senza perdere il legame con le proprie radici, promuovendo una visione condivisa di sviluppo sostenibile, cooperazione e crescita. Conoscere il territorio e i suoi prodotti significa anche rafforzare il senso di appartenenza delle comunità che vivono nel territorio delle Alpi del Mediterraneo. Le tradizioni, i prodotti, i paesaggi e le competenze rappresentano un patrimonio condiviso che unisce le persone al di là dei confini amministrativi, creando un'identità comune fondata sulla collaborazione e sulla valorizzazione delle eccellenze locali.