Perinaldo, l'11 settembre il premio "Dalle antiche pietre" e la cittadinanza onoraria ad Amalia Ercoli Finzi

Cultura, scienza e letteratura di genere si incontrano nel borgo di Perinaldo per il gran finale della stagione estiva. Venerdì 11 settembre, alle ore 16.30, la Sala Consiliare del Comune ospiterà la cerimonia di premiazione della quarta edizione del Premio Letterario "Dalle antiche pietre, misteri, sapori e profumi del noir e del giallo". L'evento, organizzato in collaborazione con l'associazione Esprit Sanremo Perinaldo e de la Côte, si aprirà con un momento di alto valore simbolico: il conferimento della cittadinanza onoraria e della nomina a Cittadina Benemerita alla professoressa Amalia Ercoli Finzi.

Prima donna in Italia a laurearsi in Ingegneria Aeronautica, professoressa emerita del Politecnico di Milano e figura di vertice della missione spaziale Rosetta, la scienziata fa parte del Comitato Nazionale Cassiniano per le celebrazioni dei 400 anni dalla nascita dell'astronomo Gian Domenico Cassini, illustre concittadino di Perinaldo. La cerimonia vedrà la partecipazione del Presidente del Premio Franco Forte, direttore editoriale delle collane Mondadori (Gialli, Urania, Segretissimo), che per l'occasione presenterà il suo nuovo romanzo "Vero. Il romanzo di Marco Aurelio l’imperatore filosofo".

"Il nostro Comune si onora di accogliere Amalia Ercoli Finzi tra i suoi cittadini nel nome della ricerca scientifica e della condivisione di ideali rivolti allo studio del cosmo – dichiara il sindaco di Perinaldo Francesco Guglielmi –. Si tratta di un appuntamento di grande prestigio che chiude una stagione estiva ricchissima, composta da ben 150 spettacoli. Desidero ringraziare l'associazione Esprit, il Casinò di Sanremo nella persona del presidente Giuseppe Di Meco e quanti si sono spesi per la riuscita di questo premio".

Nel corso della serata la Giuria popolare valuterà i racconti della terna finalista composta da Ermanno Cottini (Gnomone e Nome), Manuela Sain (Il Codex Cassini) e Gottardo Ginelli (Le stelle non parlano). Il testo vincitore si aggiudicherà la pubblicazione sulla rivista Writers Magazine. Sono state inoltre attribuite la menzione d'onore a Raffaella Fenoglio (Il settimo Alveare), la menzione della giuria a Mauro Rivetti (Il Giallo della Mappa della luce) e la segnalazione come miglior racconto storico a Luca Fucini (La ridotta di Perinaldo).