Stile Artigiano è di Moda, dal 5 settembre al Casinò di Sanremo il Festival della Moda Sartoriale (Foto)

Dopo l’omaggio agli abiti della Principessa Grace di Monaco nel 2024 e alle uniformi e agli abiti sartoriali del Principe Ranieri III nel 2025, “Stile Artigiano è di Moda – Festival dell’Alta Sartoria ecosostenibile del Casinò di Sanremo” torna dal 5 al 20 settembre con la quinta edizione, intitolata “HERITAGE: il raffinato mondo dei Maestri sartori”, dedicata alla grande tradizione della sartoria italiana.

La manifestazione si svolgerà al Casinò di Sanremo e proporrà diversi appuntamenti tra convegni, esposizioni e moda.

Il programma prenderà il via sabato 5 settembre alle ore 17, al Teatro dell’Opera del Casinò, con il convegno “Investire nel proprio Stile: perché la qualità sartoriale è la vera scelta economica”. L’incontro sarà dedicato al valore economico e culturale dell’alta sartoria e approfondirà il rapporto tra sartoria, comfort e sostenibilità, con una riflessione sull’abito su misura come scelta orientata alla qualità, alla durata e alla personalizzazione.

Il convegno sarà moderato dal giornalista Giuseppe Brindisi e vedrà la partecipazione del Professor Stefano Zecchi, Presidente dell’omonima Fondazione, di Moreno Vignolini, Presidente di Confartigianato Moda, di Luca Litrico, dell’omonima storica sartoria, e dell’influencer Federico Galli.

Al termine, le creazioni degli stilisti verranno presentate durante una cerimonia dedicata. La giuria, composta da Zecchi, Vignolini, Litrico e Galli, selezionerà la terna dei finalisti e assegnerà il Premio Moda Ecosostenibile del Casinò di Sanremo, terza edizione del Festival dell’Alta Sartoria Ecosostenibile Italiana, riconoscimento nazionale dedicato all’innovazione sostenibile nel mondo della moda.

Alle 18.30 sarà inaugurata nella Sala Privata del Casinò la mostra “Heritage - Il raffinato mondo dei maestri sartori”, a cura di Federica Flore, storica dell’arte, e realizzata in collaborazione con l’Accademia Nazionale dei Sartori.

Il percorso espositivo racconterà l’eccellenza sartoriale italiana attraverso gli abiti della collezione Angelo Litrico, le creazioni dei maestri dell’Accademia dei Maestri sartori e gli abiti dei Presidenti della Repubblica.

Tra le creazioni della collezione Angelo Litrico sarà esposto l’Abito Dinner Jacket per il Presidente J. F. Kennedy, realizzato nel giugno 1963 e parte dell’intero guardaroba realizzato dalla Sartoria Litrico per il presidente Kennedy. L’abito fu restituito dalla famiglia dopo l’assassinio e nel 2014 venne esposto al Victoria and Albert Museum di Londra in occasione della mostra “The Glamour of Italian Fashion”.

In mostra anche l’Abito Dinner Jacket per il cosmonauta James Irwin, della fine degli anni ’70, e le mantelle in tessuti antichi imperiali giapponesi del 1987, ricamate a mano con motivi in oro zecchino.

A completare l’esposizione saranno la lettera originale del Premier Nikita Krusciov al Maestro Angelo Litrico del 1957, una fotografia dello stesso Krusciov con dedica al Maestro, sempre del 1957, e il Libro delle Misure dei clienti storici della Sartoria.

La mostra presenterà inoltre le creazioni di Neris Style di Beniamina Zecchin, Sartoria Adriana Muzzolon, Atelier Nelly Marika, Atelier Emilio Sasso, Sartoria Doriano, Lucia Lacognata Altamoda, Mario Napolitano, Sartoria Stevanella, Sartoria Edoardo Cortese e Sartoria Carbone.

Un ulteriore percorso sarà dedicato agli abiti dei Presidenti della Repubblica, firmati dalla sartoria Luigi Gallo e presentati attraverso settant’anni di storia repubblicana italiana, dal 1948 a oggi. Le creazioni sono realizzate con tessuti di Loro Piana, Carnet e Fratelli Tallia Delfino.

Saranno esposti gli abiti di Enrico De Nicola, Luigi Einaudi, Giovanni Gronchi, Antonio Segni, Giuseppe Saragat, Giovanni Leone, Alessandro Pertini, Francesco Cossiga, Oscar Luigi Scalfaro, Carlo Azeglio Ciampi, Giorgio Napolitano e Sergio Mattarella.

La mostra sarà inaugurata sabato 5 settembre alle ore 18.30 e rimarrà aperta al pubblico da domenica 6 a domenica 20 dalle 10.00 alle 24.00. L’ingresso è libero.

Sempre al Casinò, nella Sala Dorata, sarà allestita l’esposizione “Artigiani in Liguria: lo Stile degli artigiani liguri”, a cura di Federica Flore. Saranno esposti abiti sartoriali e lavorazioni artigianali, tra gioielli, abiti storici e di alta sartoria, borse, accessori e oggetti lavorati a mano.

Parteciperanno Piero Trecarichi Scavuzzo di Sanremo, Emanuela Burlando - Ogigioielli di Genova, Paola Roberto di Genova, Antonietta Guarino - Atelier La Rouche di La Spezia, Syrtaria L’Arte del Cucito di Siracusa, Atelier Sanvenero di Savona, Gisella Falcone - Bottega Emet di Lecce, Davide Oddone - Filigranart di Campo Ligure, Barbara Fresia - B.F. di Savona e Hussain Harba di Torino.

Anche questa esposizione sarà inaugurata sabato 5 settembre alle ore 18.30 e resterà aperta dal 6 al 20 settembre, dalle 10.00 alle 24.00, con ingresso libero.

Alle 21.30, sulla scalinata del Casinò, sarà quindi la volta del Défilé di moda, una sfilata intervallata da momenti musicali e coreografici nella quale saranno valorizzati gli abiti di alta moda realizzati dai partecipanti al concorso Premio Moda Ecosostenibile del Casinò.

Lo spettacolo sarà condotto da Eleonora Pedron e Cristiano Gatti e vedrà la partecipazione dei Fresh n Clean Jr, crew hip hop guidata dal coreografo Simone Stella, in arte “Nobody”, reduce dal 6° posto assoluto al World of Dance Summit di Los Angeles 2025.

I ballerini si esibiranno in due coreografie, una delle quali sarà un tributo a Michael Jackson. Ad accompagnare la serata con il suo violino sarà Dennis Tavanti, giovane talento sanremese di 17 anni.

Alla sfilata parteciperanno Atelier Sanvenero di Savona, Atelier La Rouche di Antonietta Guarino di La Spezia, Sartoria Perrera di Novara, Neris Style di Padova, Hussain Harba di Torino, Bottega Emet di Lecce, Sartoria Adriana Muzzolon di Vicenza, Atelier Mancon di Verona, EC Semplicemente Sposa di Lecco, Sartoria Mora di Novara, Monica Tivano di Cuneo, Sartoria Gallotto di Torino, Syrtaria – L’Arte del Cucito di Siracusa e Monica Effe di Verona.

“Ritorna il 5 settembre ‘Stile Artigiano è di Moda’ con cui vogliamo riaffermare il valore della sartoria italiana come scelta di qualità, unicità e sostenibilità - dichiara Donata Vivaldi, Presidente di Confartigianato Imprese Imperia -. Il tema del ‘Comfort Sartoriale’ racconta una moda capace di unire eleganza, libertà di movimento e innovazione, contrapponendosi all’omologazione e alla rapidità del fast fashion. Un capo su misura è un investimento destinato a durare, espressione della persona e del talento dei maestri artigiani. Attraverso le mostre, il Premio Moda Ecosostenibile, la tavola rotonda e il grande défilé sulla scalinata del Casinò, Sanremo tornerà a essere il punto d’incontro tra tradizione e futuro, valorizzando le imprese artigiane e il loro ruolo nella crescita culturale ed economica del territorio”.

“Il Festival dell'Alta Sartoria ecosostenibile del Casinò di Sanremo - giunto alla quinta edizione - riesce a coniugare la tradizione del “su misura”, che il Casinò ha sempre sostenuto attraverso eventi che ne hanno esaltato la bellezza e la professionalità, con il messaggio della sostenibilità ambientale, espressa nella scelta di tessuti e nel recupero del materiale - afferma il Presidente Amministratore Delegato dott. Giuseppe Di Meco con la consigliera dott.ssa Sonia Balestra e il consigliere arch. Mauro Menozzi -. Rinverdendo il Festival della Moda maschile di Michelangelo Testa e di Arbiter e gli Oscar della Moda al femminile, abbiamo voluto ricordare l’eredità dei grandi Maestri sartori che hanno ideato capi storici. Un esempio tra tutti l’abito indossato dal presidente J.F. Kennedy firmato da Angelo Litrico. L’Heritage, patrimonio che è nella storia aziendale, rivisitato, offre un blasonato palcoscenico a giovani e nuovi stiliti che esprimeranno diversificate tendenze omaggiando anche i fiori e il mare di Sanremo. Torna un evento che mette a confronto gli operatori sui temi del Made in Italy, facendo ammirare l’espressione della creatività di tanti stilisti, per cui l’alta sartoria è arte che diventa passione”.

“Una manifestazione che è vetrina del saper fare ligure, ma anche testimonianza concreta del valore economico, sociale e culturale che il comparto della moda rappresenta per il nostro territorio - sottolinea l’Assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana -. Regione Liguria c'è, a sostegno di questa iniziativa e, più in generale, del settore, con misure che possano favorire l'accesso al credito e valorizzare al meglio la qualità e la tradizione portata avanti dai nostri artigiani”.

“Questo appuntamento racconta molto bene quanto artigianato, eccellenze e turismo siano oggi sempre più legati - dichiara Luca Lombardi, Assessore al turismo e al marketing territoriale, Regione Liguria -. Chi visita un territorio cerca sempre più spesso qualcosa che vada oltre i luoghi: vuole conoscerne le tradizioni, incontrare chi vi lavora e scoprire produzioni e saperi che ne raccontano l’identità. Lo confermano anche i recenti dati trasmessi da Confartigianato: la Liguria è prima nel Nord-Ovest per incidenza delle imprese artigiane legate alla domanda turistica, con il 15,7%, davanti a Lombardia, Valle d’Aosta e Piemonte. E c’è un altro dato particolarmente significativo: il 21,3% dei vacanzieri predilige oggi viaggi esperienziali con visite a laboratori artigiani, aziende e siti produttivi, contro appena il 7,6% del 2019. Sono numeri che ci indicano chiaramente una direzione: le nostre eccellenze e il nostro saper fare rappresentano sempre di più anche una componente dell’offerta turistica, capace di arricchire l’esperienza di chi sceglie la Liguria e di offrire un modo diverso e autentico di conoscere il territorio”.

“La quinta edizione di “Stile Artigiano è di Moda” conferma l’importanza di un appuntamento che valorizza la creatività, la qualità e il saper fare del nostro territorio - dichiara l’Assessore regionale alla Rigenerazione Urbana Marco Scajola –. Dal 5 al 20 settembre Sanremo sarà protagonista di un vero e proprio festival dedicato alla moda sartoriale. Un’iniziativa che unisce tradizione e innovazione e che racconta quanto l’artigianato rappresenti una componente fondamentale dell’economia e dell’identità della Liguria. Con Confartigianato abbiamo un confronto e una collaborazione costante, che ci permettono di raccogliere le esigenze del mondo artigiano e accompagnare le trasformazioni del territorio. Ne sono un esempio gli importanti interventi sulla Pigna, nell’ambito del progetto PINQuA, che stanno restituendo nuova qualità e vitalità a spazi e luoghi importanti delle nostre comunità. Ringrazio Donata Vivaldi e Barbara Biale di Confartigianato, il presidente del Casinò di Sanremo Pino Di Meco e l’Amministrazione comunale di Sanremo per il lavoro e la collaborazione che hanno reso possibile questa quinta edizione”.

“Sostenere Stile Artigiano è di Moda significa promuovere Sanremo e la Liguria attraverso le nostre eccellenze, valorizzando il saper fare artigiano e la qualità del Made in Italy – dice Enrico Lupi, presidente di Camera di Commercio Riviere di Liguria -. Un evento di prestigio che contribuisce a rafforzare l’attrattività del territorio e a creare nuove opportunità per le nostre imprese”.

“Accogliamo con grande piacere il Festival della Moda Sartoriale, inserito all’interno di Stile Artigiano è di Moda, giunto alla sua quinta edizione – dichiara Alessandro Sindoni, assessore al turismo del Comune di Sanremo –. La Confartigianato della provincia di Imperia, anche quest’anno, porta a Sanremo una manifestazione che celebra la grande tradizione della sartoria italiana. Un’occasione per riscoprire la storia artigiana di questo settore, con uno sguardo rivolo anche al futuro, che permetterà a tutti i partecipanti, tra pubblico e relatori d’eccezione, di trascorrere qualche giornata nella nostra città”.

“Stile Artigiano è di Moda. Festival della Moda Sartoriale di Sanremo” è l’evento dedicato all’artigianato locale e allo stile “su misura”, realizzato esclusivamente con materiali ecosostenibili all’insegna dell’innovazione e del rispetto per l’ambiente. L’obiettivo della manifestazione è quello di valorizzare le aziende del settore sartoriale, artigianale e agroalimentare tenendo presente il prestigio e la qualità delle produzioni Made in Italy.

L’evento è organizzato da Confartigianato Imprese Imperia e dal Casinò di Sanremo, in collaborazione con Confartigianato Moda e Confartigianato Piemonte, con la Fondazione Stefano Zecchi, il contributo di Regione Liguria, di Agenzia inLiguria, di Camera di Commercio Riviere di Liguria, e il sostegno di Pro Consart e degli altri partner del progetto Eccellenze – La Moda Artigiana.