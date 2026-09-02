Taggia: domani i funerali di Marco De Carolis: l'ultimo saluto alle 10 nella Basilica della Madonna Miracolosa

Si terranno domani, giovedì 3 settembre alle 10, a Taggia, i funerali di Marco De Carolis, il professore e poeta scomparso improvvisamente all'età di 63 anni. L'ultimo saluto sarà celebrato presso la Basilica della Madonna Miracolosa di Taggia, dove amici, familiari, colleghi e quanti hanno conosciuto e apprezzato il suo impegno nella scuola e nella cultura potranno stringersi attorno ai suoi cari. Al termine della funzione religiosa, il corteo proseguirà verso il locale cimitero, dove sarà accompagnato per l'ultima volta.

A partire dal tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 2 settembre, il caro Marco sarà presente presso l'oratorio dei Bianchi. Sarà quindi possibile rendergli omaggio già nelle prossime ore, prima della cerimonia di domani mattina. La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio a Taggia, dove De Carolis era conosciuto soprattutto per la sua lunga attività di insegnante e per il percorso sviluppato negli anni nel mondo della poesia e della cultura del Ponente. A dare il triste annuncio sono il fratello Cesare, la cognata Marina, la nipote Miriam, la cugina Maria Grazia e gli affezionati Davide e Luisella, insieme agli amici e ai parenti tutti. Un saluto che arriva dopo una scomparsa improvvisa, avvenuta nella notte, che ha lasciato sgomenta una comunità che aveva imparato a conoscere De Carolis attraverso la scuola, la scrittura e il suo costante legame con il territorio. Non fiori ma opere di bene, è la richiesta contenuta nel manifesto, a indicare la volontà della famiglia di trasformare il ricordo in un gesto di solidarietà.

De Carolis aveva dedicato una parte importante della propria vita alla letteratura e alla poesia, raccontando nei suoi versi la Liguria, Taggia, il mare dell'Argentina, i carruggi e le persone incontrate lungo il proprio cammino. Nel 2004 aveva pubblicato Vorrei raccontarti, mentre nelle scorse settimane era tornato protagonista della scena culturale con la presentazione della nuova raccolta La precisione del confine, curata dal professor Fabio Barricalla e pubblicata da Lo Studiolo Edizioni nella collana "Versificando". Un appuntamento che si era svolto lo scorso 5 agosto nell'ambito della rassegna "Affabulando in Piazza Capitolo", organizzata dall'Accademia della Pigna e dal Circolo Ligustico.

Quella presentazione rappresenta oggi l'ultima occasione pubblica dedicata alla sua produzione poetica, a poche settimane dalla sua improvvisa scomparsa. Una voce profondamente legata al territorio, capace di trasformare luoghi e vicende della quotidianità in materia poetica, e che negli anni aveva mantenuto un rapporto stretto con la comunità di Taggia. Anche il suo impegno civile aveva seguito questa direzione: nel 2022 De Carolis aveva partecipato alle elezioni amministrative come candidato consigliere nella lista "Progettiamo il futuro", a sostegno di Gabriele Cascino, ponendo l'attenzione sul valore della cultura per la città e per la valorizzazione del centro storico.

Domani mattina sarà quindi la Basilica della Madonna Miracolosa ad accogliere l'ultimo saluto a Marco De Carolis. Alle 10 si ritroveranno quanti vorranno accompagnarlo nell'ultimo viaggio, prima del trasferimento verso il cimitero cittadino. Intanto, già da questo pomeriggio, l'oratorio dei Bianchi sarà il luogo nel quale amici e conoscenti potranno fermarsi per un ultimo omaggio. La famiglia, attraverso il manifesto, ha scelto di affidare alla comunità un invito semplice e significativo: ricordare Marco non soltanto nel dolore della perdita, ma anche attraverso la vicinanza e le opere di bene.