Addio a Marco De Carolis, morto questa notte a 63 anni lo storico professore e poeta di Taggia

È morto nella notte, all'età di 63 anni, Marco De Carolis, storico professore e poeta di Taggia, figura conosciuta e apprezzata nel panorama culturale della provincia di Imperia. L'uomo viveva solo nel suo appartamento e a dare l'allarme è stato un amico che, come ogni giorno, si recava da lui per una visita. Nel primo pomeriggio di oggi, quando sono arrivati i soccorsi, per De Carolis non c'era purtroppo più nulla da fare. Il personale medico del 118 e un'ambulanza della Croce Verde hanno raggiunto l'abitazione, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Secondo le prime informazioni, il decesso potrebbe essere stato provocato da un infarto, anche se saranno gli accertamenti del caso a chiarire con precisione le cause della morte. Una notizia improvvisa che ha colpito profondamente Taggia e il mondo della cultura locale.

De Carolis era una presenza familiare per chi negli anni ha frequentato il mondo della scuola, della letteratura e della cultura del Ponente. Professore, ma anche poeta appassionato, aveva costruito negli anni un rapporto profondo con il territorio, trasformando luoghi, persone e atmosfere della Riviera in materia poetica. Già nel 2004 aveva pubblicato la raccolta Vorrei raccontarti, accolta con attenzione anche dal poeta e scrittore Nico Orengo, che ne aveva sottolineato la capacità di raccontare l'amore attraverso parole semplici e insieme intense. Una produzione nella quale la Liguria, e in particolare Taggia, diventava spesso protagonista discreta. Le sue poesie erano infatti legate alla quotidianità, ai carruggi, al mare, ai paesaggi e alle piccole storie capaci di raccontare una comunità.

La sua attività letteraria non si era però fermata agli anni passati. Proprio poche settimane fa Marco De Carolis era stato protagonista di uno degli appuntamenti culturali più significativi dell'estate sanremese, nell'ambito della dodicesima edizione di "Affabulando in Piazza Capitolo", la rassegna organizzata dall'Accademia della Pigna e dal Circolo Ligustico. Il 5 agosto era stata presentata la sua produzione poetica, con il professor Fabio Barricalla nel ruolo di curatore della nuova raccolta La precisione del confine, pubblicata da Lo Studiolo Edizioni nella collana "Versificando". Un appuntamento che aveva riportato al centro dell'attenzione il lavoro di un autore profondamente legato al territorio.

La nuova raccolta rappresentava un ulteriore tassello di un percorso poetico iniziato molti anni fa e sempre caratterizzato da uno sguardo attento sulla Riviera e sulle sue persone. Nel 2011, presentando alcune sue poesie, Giovanni Agnoloni lo aveva definito un poeta capace di cogliere "i tratti intimi" della Liguria, quelli legati ai dettagli del paesaggio e delle vite quotidiane. Nei suoi versi compaiono Taggia, il mare dell'Argentina, Bussana, i carruggi e quella dimensione provinciale solo apparentemente minuta che De Carolis sapeva trasformare in materia letteraria. La sua poesia aveva così il sapore di una memoria personale che diventava, quasi naturalmente, memoria collettiva.

Marco De Carolis aveva inoltre scelto di mettersi in gioco direttamente per la sua città. Nel 2022 aveva infatti partecipato alle elezioni amministrative di Taggia come candidato consigliere nella lista "Progettiamo il futuro", a sostegno della candidatura a sindaco di Gabriele Cascino. In quell'occasione aveva parlato soprattutto del ruolo della cultura nella crescita della città, sostenendo che "la cultura unisce, è la chiave per valorizzare il centro storico". Una posizione coerente con il suo percorso personale, sempre sospeso tra l'attività di insegnante, l'amore per la poesia e l'attenzione verso il patrimonio storico e culturale di Taggia.

Il suo nome resterà dunque legato a una lunga stagione culturale della città, vissuta attraverso la scuola, la scrittura e gli incontri con altri protagonisti della cultura del Ponente. La sua morte arriva a poche settimane da quell'ultima apparizione pubblica dedicata alla poesia, quando aveva avuto ancora una volta l'occasione di condividere con il pubblico i suoi versi e il suo particolare modo di guardare il mondo. La notizia ha lasciato sgomento anche per le modalità con cui è avvenuta: De Carolis viveva solo e a trovarlo senza vita è stato proprio quell'amico che quotidianamente non faceva mai mancare la sua presenza. Un gesto semplice, quello di una visita ogni giorno, che ha permesso almeno di dare tempestivamente l'allarme.

La comunità di Taggia perde così un uomo che ha attraversato per decenni la vita culturale della città, lasciando tracce nel mondo della scuola e soprattutto nella poesia. Il suo ultimo libro, La precisione del confine, assume oggi inevitabilmente un significato ancora più particolare: l'ultima testimonianza di una voce che aveva continuato a raccontare la Liguria, le sue atmosfere e le sue contraddizioni. Un lavoro che era stato al centro di un incontro pubblico appena lo scorso agosto e che ora resterà come parte della sua eredità artistica.

A Marco De Carolis, alla sua famiglia, agli amici e a tutte le persone che gli hanno voluto bene, vanno le più sentite condoglianze della redazione di SanremoNews.