Guardia di Finanza, dal 1° settembre nasce il Reparto Aeronavale Liguria: presidio su tutta la costa regionale

Da oggi il Reparto Operativo Aeronavale di Genova della Guardia di Finanza cambia nome e diventa ufficialmente Reparto Aeronavale Liguria. Un passaggio che non rappresenta soltanto una modifica formale, ma che fotografa l'evoluzione di una struttura chiamata a operare sempre più come presidio aeronavale dell'intero territorio regionale. A 26 anni dalla sua istituzione, il reparto assume quindi una nuova dimensione, coerente con le funzioni di direzione e coordinamento della componente aeronavale delle Fiamme Gialle presenti in Liguria.

La nuova denominazione rende più immediatamente riconoscibile la dimensione territoriale e funzionale della struttura, inserita nel Comando Regionale Liguria come risorsa specializzata, in grado di operare autonomamente e al fianco dei Comandi Provinciali di Genova, La Spezia, Savona e Imperia. Il Reparto Aeronavale Liguria dirige e coordina infatti l'attività della componente aeronavale della Guardia di Finanza nella regione, garantendo un dispositivo articolato e capillare lungo il litorale ligure e nelle acque di competenza.

La struttura comprende la Stazione Navale di Genova, dalla quale dipendono le Sezioni Operative Navali della Spezia, di Savona e di Imperia, oltre alla Sezione Aerea di Genova. Le diverse componenti lavorano in maniera integrata sotto la direzione del Reparto Aeronavale Liguria, assicurando la vigilanza del mare e della costa, il contrasto ai traffici illeciti e la tutela della sicurezza economico-finanziaria. Un sistema operativo che permette alla Guardia di Finanza di intervenire in modo coordinato lungo gli oltre 350 chilometri di costa ligure, sulle acque nazionali e internazionali.

Il riassetto si inserisce in una più ampia riorganizzazione della componente aeronavale della Guardia di Finanza, finalizzata anche a un significativo recupero di risorse organiche da destinare al potenziamento dell'attività operativa. Il cambiamento di denominazione rappresenta così il punto di arrivo di un percorso di progressivo sviluppo delle capacità del Corpo sul mare e nello spazio aereo. Una presenza che affonda le proprie radici nella storia stessa della Guardia di Finanza e che si è progressivamente adeguata all'evoluzione degli scenari e delle competenze attribuite al Corpo.

Negli ultimi anni il reparto ha ulteriormente ampliato il proprio raggio d'azione, integrando l'impiego delle unità navali con le moderne capacità di osservazione aerea, telerilevamento e comando e controllo. Una sinergia che ha consentito di rafforzare l'efficacia dei controlli e delle attività di contrasto ai traffici illeciti e alla criminalità economico-finanziaria. L'attività riguarda anche gli illeciti ambientali, l'immigrazione clandestina e le violazioni in materia di pesca, oltre al concorso nelle operazioni di ricerca e soccorso e nelle missioni internazionali coordinate dall'Unione europea.

La nuova denominazione rende dunque più evidente il ruolo assunto dal reparto come punto di riferimento regionale dell'azione aeronavale delle Fiamme Gialle. Il dispositivo continuerà a garantire una presenza costante sul mare e nello spazio aereo regionale attraverso unità navali, velivoli ed equipaggi altamente specializzati. L'attività si svolgerà in stretta collaborazione con l'Autorità giudiziaria, le Prefetture, le Capitanerie di Porto, le altre Forze di polizia e gli organismi nazionali e internazionali impegnati nella sicurezza marittima.

Il passaggio da Reparto Operativo Aeronavale di Genova a Reparto Aeronavale Liguria vuole quindi coniugare tradizione e futuro. Da una parte raccoglie l'eredità di una lunga storia di controllo economico del mare e di vigilanza costiera; dall'altra identifica con maggiore chiarezza una struttura oggi proiettata su una dimensione regionale. Una realtà chiamata ad affrontare scenari sempre più complessi e interconnessi, rafforzando il presidio della legalità lungo il litorale e nelle acque liguri.

Con il nuovo nome, il Reparto Aeronavale Liguria conferma infine la propria missione a tutela degli interessi economici e finanziari dello Stato, della sicurezza degli spazi marittimi e della legalità nel contesto costiero. Un ambito particolarmente significativo per una regione come la Liguria, dove l'economia legata al mare riveste un ruolo fondamentale e dove convivono attività portuali, commerciali, turistiche e di pesca insieme a un patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico di assoluto rilievo.