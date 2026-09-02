"Breakfast in Riviera", la colazione diventa un viaggio nei sapori locali: il progetto di CNA Imperia

La colazione come primo gesto di accoglienza, ma anche come occasione per raccontare il territorio e le sue eccellenze. È questa l'idea alla base di "Breakfast in Riviera", il progetto pilota ideato e promosso da CNA Imperia per avvicinare le strutture ricettive alle produzioni locali e trasformare il momento della prima colazione in un vero e proprio racconto della Riviera. La proposta, volutamente semplice e progressiva, invita gli alberghi a creare all'interno del buffet un corner riconoscibile con almeno cinque prodotti del territorio. Un modo concreto per valorizzare le imprese locali senza chiedere alle strutture di rivoluzionare l'organizzazione del servizio.

L'iniziativa nasce dalla convinzione che il soggiorno di un turista inizi già dal risveglio e che anche una scelta apparentemente semplice possa contribuire a rendere più autentica l'esperienza. Il corner potrà essere inserito nel buffet già esistente e potrà comprendere proposte dolci, salate e bevande, selezionate privilegiando varietà, autenticità e facilità di servizio. I prodotti dovranno essere presentati in modo chiaro, indicando, quando possibile, nome, provenienza e produttore. L'adesione potrà inoltre essere ampliata nel tempo, seguendo le caratteristiche e le esigenze di ciascuna struttura. L'obiettivo non è quindi creare colazioni tutte uguali, ma permettere a ogni hotel di interpretare il legame con la Riviera secondo la propria identità.

Tra le possibili referenze da inserire nel corner ci sono olio extravergine di oliva e olive Taggiasche, pane, focaccia, grissini, ciappe e altre specialità salate del territorio. Spazio anche a biscotti, dolci tradizionali, prodotti De.Co., miele, confetture, composte e gelatine locali. La proposta può estendersi inoltre a yogurt, formaggi, uova e altre produzioni dell'entroterra, oltre a succhi, tisane, caffetteria e prodotti aromatici della Riviera. Particolare attenzione viene riservata alle De.Co., dolci e salate, considerate un elemento capace di portare direttamente sulla tavola l'identità dei Comuni, le ricette delle comunità e la memoria delle botteghe locali.

A coordinare l'iniziativa sono Cristiano Tomei, coordinatore nazionale CNA Turismo e Commercio, e Luciano Vazzano, segretario CNA Imperia e vicesegretario CNA Liguria. Per gli ideatori, il progetto rappresenta soprattutto un punto di partenza per costruire un rapporto più stretto tra mondo dell'ospitalità e sistema produttivo. "La prima colazione è il primo gesto di accoglienza della giornata e può diventare il primo racconto del luogo nel quale l'ospite ha scelto di soggiornare", è il principio che accompagna "Breakfast in Riviera". Una formula pensata per essere immediatamente applicabile e, allo stesso tempo, capace di crescere attraverso l'esperienza delle strutture che decideranno di aderire.

Dopo la fase di presentazione, CNA Imperia accompagnerà le strutture aderenti mettendole in contatto con le aziende del territorio e con le imprese artigiane interessate. L'associazione comunicherà le realtà disponibili e le rispettive proposte, favorendo il contatto diretto tra alberghi e produttori. Saranno inoltre messe progressivamente a disposizione indicazioni per presentare e raccontare al meglio le diverse produzioni. Alle strutture aderenti verrà fornita anche una targa "Breakfast in Riviera", da esporre nella sala colazioni in prossimità del corner, mentre una rete delle strutture partecipanti sarà valorizzata attraverso le attività di comunicazione del progetto.

I vantaggi indicati da CNA sono molteplici: distinguersi con una proposta di colazione più autentica, rafforzare il racconto dell'hotel e il suo legame con la destinazione, rispondere alla crescente attenzione degli ospiti verso origine, qualità e tipicità e, allo stesso tempo, sostenere le produzioni locali creando nuove relazioni di filiera. La targa renderà immediatamente riconoscibile l'adesione e testimonierà agli ospiti l'attenzione della struttura verso i sapori e l'identità della Riviera. La prima fase sarà volutamente sperimentale e servirà anche a raccogliere indicazioni dagli operatori per sviluppare successivamente nuovi strumenti.

L'idea, infatti, è arrivare in un secondo momento alla definizione di una Carta "Breakfast in Riviera", accompagnata da un catalogo ragionato delle imprese e da ulteriori strumenti di promozione e formazione. Il progetto punta così a costruire una rete senza imporre un modello unico alle strutture ricettive. "L'obiettivo non è imporre un buffet uguale per tutti, ma costruire una rete nella quale ogni struttura interpreti la colazione territoriale con la propria identità". L'unico impegno comune sarà quello di offrire all'ospite almeno cinque occasioni autentiche per assaporare la Riviera, trasformando la colazione in una prima esperienza del territorio.

La presentazione ufficiale di "Breakfast in Riviera" è in programma sabato 5 settembre 2026 alle 10.00 al Roof Hotel Nazionale di Sanremo. L'appuntamento sarà l'occasione per conoscere nel dettaglio la proposta, confrontarsi con operatori dell'ospitalità, imprese e istituzioni e scoprire le prime proposte legate alla colazione mediterranea della Riviera. La partecipazione all'evento, viene precisato dagli organizzatori, non comporta un'adesione preventiva al progetto. Gli operatori potranno quindi conoscere l'iniziativa e valutarne successivamente l'ingresso nella rete pilota. Un primo passo per portare sempre più territorio anche nel momento che apre la giornata degli ospiti.