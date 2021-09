Laigueglia (SV): tutto pronto per la decima edizione de “Il Salto dell'acciuga”

Laigueglia è pronta a far rivivere la magia dell'antico villaggio marinaro, che sembra d'essersi fermato nel tempo e che è annoverato tra i “I Borghi più belli d’Italia”. Nelle piazze e stradine del centro storico si svolgerà nel week end di sabato 9 e domenica 10 ottobre la decima edizione del “Salto dell’acciuga”. Un evento unico nel suo genere, che si propone di far rivivere l’antica rotta degli scambi commerciali tra Liguria e Piemonte, miscelando cultura e tradizione, gastronomia e agricoltura. L’evento, organizzato dall’associazione turistica Pro Loco di Laigueglia, con il contributo del Comune di Laigueglia, riproporrà l’incontro tra la terra e il mare, rinnovando la “Via del sale”, che da sempre unisce le comunità liguri e piemontesi attraverso iniziative culturali, mostre, enogastronomia e prodotti del territorio, associazionismo, musica, danze, poesia, letteratura e molto altro.

Saranno 25 gli stand dei comuni delle due regioni partecipanti, che proporranno prodotti tipici e piatti tradizionali. Un vero connubio di storia, sapore e tradizione che celebrerà il mare come elemento principe e fonte di vita. E ci sarà la possibilità di pranzare o cenare in uno dei tanti stand gastronomici oppure in uno degli negli ottimi ristoranti del paese. Il programma molto ricco prevede anche intrattenimenti musicali e animazioni, insieme a laboratori, show cooking e presentazioni di libri.

Il tema del nuovo appuntamento è il Sale: bene prezioso, merce da vendere o da scambiare che ha percorso terre e mari, da luoghi lontanissimi, per giungere fino alle nostre mani, sulle nostre mense, testimoniando il lavoro di milioni di persone di tutto il mondo. Granelli che hanno tracciato una lunga storia.

Viviamo in tempi di comunicazioni immediate ma complesse, mentre la nostra evoluzione è fatta di percorsi lenti e pericolosi, realizzati da esseri umani speciali, dotati di immenso coraggio, grande fantasia e visioni immaginose.

Sarà un viaggio fra parole, musica e sapori di popoli e culture diversi, che hanno in comune il legame con la terra, con il mare, con il sale.

Ecco il programma completo della manifestazione, che si aprirà venerdì 8 ottobre alle ore 18 con l'inaugurazione della mostra fotografica "Sale nero, le Vie del Sale di Taudenni" (Mali) di Stefano Pensotti, con la presenza dell’autore.

Proseguirà da sabato 9 seguendo un immaginario filo di sale che ci porterà alle letture "uno sguardo verso l'altro, San Martino, uno di noi" a cura di #cosavuoichetilegga?, alla presentazione del libro "Classificare, separare, includere. Razzismi e identità" del prof. Marco Aime che dialogherà con la sociolinguirta Vera Gheno; “Libereso; diario di un giardiniere anarchico” con il giornalista Claudio Porchia che racconta la leggenda di Libereso Guglielmi, il giardiniere di Italo Calvino. Il giorno dopo presenteremo: "Zukki: diario di una zucca felice" a cura di Comunità Zucca di Rocchetta di Cengio, "Questo bambino speciale" fiaba di Francesca Moroni, e il libro Il carcere in città. La voce, il gesto, il tratto e la parola ovvero l’arte come evasione comune, a cura di Ida Castiglioni, Alberto Giasanti e Lorenzo Natali con la presenza degli operatori del consorzio Viale dei Mille di Milano che si occupa di economia carceraria presentando i manufatti prodotti dai detenuti e detenute delle carceri milanesi.

Il viaggio sul filo del sale sarà in musica con i concerti del gruppo di Zam Moustapha Dembele, venerdì 8 alle ore 21; dei Baklava Klezmer Soul, domenica 10 alle 17,30. Entrambi in Piazza Marconi. Sabato 9 sarà la volta delle performances itineranti e, in serata, del ritmo della Sandalia Orchestra. Mentre il duo genovese I Demueluin coinvolgeranno il pubblico durante domenica 10. Il reading musicale "salare l'acqua" a cura de I Pezzi Fluttuanti che torneranno da noi sabato alle 17. Mentre lo spettacolo di danza e percussioni "Sale Sacro - La Via del Sale, tra percorsi ancestrali e sussistenza" con il corpo di ballo diretto da Irene Ciravegna offrirà atmosfere magiche alle ore 9 di domenica. Il teatro di "Orfeo e Euridice, il recital da Ovidio; Metamorfosi, X, 1, 77", con le musiche di Oliviero Lacagnina, Livio Bernardini ed Egildo Simeone, testi di Sonia Vatteroni, danze di Lidia Luciani, con Laura Bassani e Beppe Mecconi, vi trasporterà in atmosfere delicate e profonde.

Racconterà il sale in due appuntamenti: "30 minuti di bellezza nella Laigueglia che non vedi", un percorso fra cibo, vino e musica accompagnati da Emilio Grollero e Antonio Rapa con l'arpista Lara Manis e la mandolinista Sabine Spath.

A popolare il centro storico saranno le mostre d'arte "Risposte Blu" di Emilio Grollero; "Save: Sale, conservazione e memoria" a cura di ETRA - Comunità Creativa di Marmoreo; "Monumentalita' discreta", opere nomadi a cura di Giuliano Arnaldi; "Storie di Acciughe" vignette umoristiche di Roberto Giannotti. Potrete trovare durante la vostra visita esposizioni e laboratori creativi tra cui: "Bardic Strings", esposizione di arpe celtiche di Andrea Novella; "Arte in Zucca, strumenti musicali e oggetti sonori - progetto Cucurbita Sapiens" di Danilo Raimondo e Cristina Bolla; le "Mappe Storiche" di Giovanni Pazzano e "Il tatuaggio nella marineria" a cura di Enrico Schivo.

E poi, nell'accezione più comune, quale ingrediente nelle nostre cucine, il sale sarà protagonista degli incontri didattici "sapori e profumi dell'altro mondo" per avvicinarci alle cucine di: Eritrea, a cura di Luca Bertora, Marocco con Khadija Maait, Argentina a cura dell'Associazione Manuel Belgrano e Santo Domingo con Mayra Frias. Nell'incontro "La cucina del sale" gli allievi dell'Istituto Professionale Giancardi di Alassio ci mostreranno alcune tecniche di cottura al sale. Tutti i curiosi visitatori si potranno aggirare nel centro storico laiguegliese alla ricerca delle 25 postazioni di "cibo da strada" che parteciperanno alla rassegna Il Mediterraneo nel piatto, proponendo sfiziose e originali ricette.

Appuntamento da non perdere l’incontro “Il galateo della Bagna Cauda” con l’esperta di bon ton Barbara Ronchi della Rocca. A cui seguirà una degustazione di Bagna Cauda a cura della chef Cinzia Chiappori dell’associazione Ristoranti della Tavolozza.

In ricordo dell'evento: "La Cartolina del Salto dell’Acciuga" con speciale annullo filatelico di Poste Italiane e "Il Passaporto del Salto" scaricabile on line dalla pagina FB "Il salto dell'acciuga".

Tutti gli eventi, i concerti, le mostre, i laboratori e le degustazioni sono gratuiti, molti a numero chiuso. È necessario prenotare attraverso i numeri telefonici messi a disposizione, la pagina Facebook “il salto dell’acciuga”, attraverso il sito Quilaigueglia.it o direttamente all’infopoint nei giorni della manifestazione.

La manifestazione è confermata salvo diverse disposizioni in materia di sanità pubblica. Nel corso della stessa saranno osservate rigorosamente tutte le normative per il contrasto all’epidemia di Covid 19, come l’uso obbligatorio della mascherina, il distanziamento interpersonale e il divieto di creare assembramenti. Il pubblico sarà assistito da stewards per vigilare sul rispetto delle regole. Ogni spettacolo, laboratorio ed evento sarà svolto considerando questo aspetto. Facciamo affidamento sul buon senso e la collaborazione dei nostri ospiti per trascorrere con serenità e in sicurezza le due bellissime giornate della 10ª edizione de Il salto dell’Acciuga.

Comune di Laigueglia 018269111

Associazione Turistica Pro Loco 3394742880 / 3393663053

pagina facebook //www.facebook.com/saltodellacciuga/