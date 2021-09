Nel weekend a Taggia Meditaggiasca & Expo Valle Argentina Armea: presente anche il vice presidente regionale Piana

“Una manifestazione importante che segna positivamente la ripartenza e rappresenta la piena espressione dei sapori, dei profumi e dei colori della nostra terra".



È questo il pensiero del vice presidente e assessore all’Agricoltura di Regione Liguria Alessandro Piana che domani, sabato 25 settembre, parteciperà all'inaugurazione di Meditaggiasca & Expo Valle Argentina Armea. La manifestazione tradizionale animerà nel weekend il caratteristico centro storico tabiese, uno dei più suggestivi della Liguria, con un ricco programma di iniziative che si possono trovare a questo LINK.



"Ringrazio per l’invito il Comune di Taggia, l’assessorato al Commercio e l’Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria. Il settore agroalimentare ha trainato gli arrivi e le permanenze in Liguria questa estate" - aggiunge.



"La presenza di esperienze legate all’enogastronomia è decisiva per il 71% degli intervistati nella scelta della propria meta di viaggio. - rimarca Piana - Il connubio territorio – eccellenze è ben sottolineato anche da ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e Borghi più Belli d’Italia che patrocinano la kermesse”.