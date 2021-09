Ventimiglia: incidente sull'Aurelia all'incrocio con viale Toscanini, madre e figlio feriti e trasportati in elicottero (Foto e Video)

Gravissimo incidente, questa mattina poco prima delle 9 sulla Statale Aurelia all’altezza di Latte frazione di Ventimiglia. Secondo una prima ricostruzione una Fiat 500 non avrebbe rispettato lo stop all’incrocio con viale Toscanini, centrando in pieno uno scooter sul quale viaggiavano madre e figlio.

Ad avere la peggio il giovane, di 19 anni che, all’arrivo del personale medico del 118, era incosciente. Sul posto, insieme ai medici, sono intervenute tre ambulanze della Croce Verde Intemelia e una della Azzurra di Vallecrosia.

Vista la situazione del 19enne, che ha riportato un trauma cranico, sospetto pneumotorace e una serie di ferite su varie parti del corpo, è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso. Gravi ferite anche per la donna che era sullo scooter ma, fortunatamente, sia lei che il figlio non sono in pericolo di vita. Entrambi sono stati portati all'ospedale 'Santa Corona' di Pietra Ligure.

I primi a prestare soccorso sono stati due volontari della Croce Verde Intemelia, che erano nella zona e hanno attivato tutta la macchina del soccorso. Il traffico sull’Aurelia è rimasto bloccato per alcuni minuti per consentire i soccorsi.