Ventimiglia: venerdì l'incontro “Le carte e la città, dagli statuti alla tutela del paesaggio e alla sostenibilità del territorio”

Venerdì pomeriggio Intemelion-Startam organizza l'incontro “Le carte e la città, dagli statuti alla tutela del paesaggio e alla sostenibilità del territorio”, evento con il patrocinio del Comune di Ventimiglia e della Biblioteca Civica Aprosiana. L'appuntamento è per le 17.30 nella sala di Sant'Agostino in piazza Bassi, 1.

Dialogo con Marco Cassioli, autore del libro: “Gli Statuti di Pigna e la storia rurale delle Alpi Marittime (XVI secolo)”

Introduce, in collegamento da Siena, il prof. Mario Ascheri (Istituto storico italiano per il Medio Evo) e interviene Beatrice Palmero (direttore della rivista "Intemelion. Cultura e Territorio").

Il caso di Pigna, illustrato dall'Autore, è lo spunto per discutere di Statuti, fonte storica e stimolo attuale per la tutela e valorizzazione del paesaggio. Le regole, attraverso cui si è organizzato il territorio nella storia, costituiscono un patrimonio civico sostenibile di amministrazione comunale.

L’evento è a ingresso gratuito secondo le disposizioni sanitarie vigenti, con green pass e mascherina