Sanremo: lavori allo stadio 'Comunale' per rendere agibile la gradinata Nord, ancora lontani quelli per la tribuna (Foto)

La Sanremese ha iniziato domenica scorsa, con la trasferta di Caronno, la sua stagione nel campionato di Serie D e, dopo la partita di oggi pomeriggio in Coppa Italia a Imperia, giocherà allo stadio ‘Comunale’ di corso Mazzini, domenica prossima la sua prima gara casalinga.

Sarà il derby ligure contro il Vado a dare il via alle partite tra le mura amiche per la Sanremese e, in attesa dei lavori della tribuna centrale ancora inagibile, il Comune della città dei fiori ha terminato le ringhiere sulle scalinate di accesso allo stadio ma, soprattutto, ha pitturato i numeri della gradinata Nord oltre a una serie di interventi richiesti dai Vigili del Fuoco per renderla agibile.

Problemi più grossi, invece, per l’agibilità della tribuna coperta, che è inagibile da diversi mesi e lo è stata anche durante il periodo di chiusura dello stadio al pubblico. Al momento servirebbero circa 200.000 euro per la messa in sicurezza, l’impermeabilizzazione della copertura e il rifacimento dell’intonaco ammalorato.

Il momento non è certamente dei più semplici per le casse del Comune e, quindi, al momento non è dato sapere quando i lavori alla tribuna potranno essere eseguiti.

Intanto, a Pian di Poma è iniziato il lavoro di scavo per la fondazione della nuova tribuna al campo da baseball.