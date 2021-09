Bordighera: inaugurati due nuovi locali dedicati al Centro Promozione Famiglia nell’ex seminario

Sabato 18 settembre sono stati inaugurati due nuovi locali dedicati al Centro Promozione Famiglia-CPF, presso l’ex seminario di Bordighera, in via Aurelia 143. Oltre al salone, l’ampia sala attività, l’ufficio, sono state dedicate altre due salette per le consulenze, di cui una attrezzata anche per i bambini.



"Erano presenti - si spiega nella nota - il vicesindaco di Bordighera Mauro Bozzarelli, il sindaco Armando BIASI ed il vicesindaco Marilena Piardi di Vallecrosia, e gli assessori ai servizi sociali Fulvia Raimondo ed Eleonora Palmero rispettivamente dei Comuni di Camporosso e Ventimiglia. Tutte le autorità presenti hanno espresso stima ed interesse per l’attività svolta quotidianamente dal Centro a favore delle famiglie e disponibilità alla collaborazione. Parole accolte con piacere dal Presidente Simona Lipari e da tutto il Consiglio Direttivo e gli operatori presenti, che hanno assicurato piena apertura.

Il Centro Promozione Famiglia, opera a favore delle famiglie e dei suoi singoli componenti dal 1983 offrendo vari servizi gratuiti. Le due salette inaugurate offriranno spazio per le consulenze dei professionisti psicologi, pedagogisti, counselor, avvocati, ostetriche. Presso la sede di Bordighera il CPF organizza inoltre, incontri di accompagnamento alla gravidanza, gruppi per neomamme e neo papà, corsi di massaggio infantile, sportello allattamento, sportello fertilità”.

Il CPF opera anche presso la sede di Sanremo in str. Rocca 9.

Informazioni sui servizi sono reperibili sul sito www.cpfamiglia.it e sulla pagina Facebook CentroPromozioneFamiglia.