Nell'ambito del “Progetto vaccinale di prossimità”, la Asl1 organizza il tour vaccinale covid itinerante nel territorio del Golfo Dianese, a bordo di un mezzo mobile, per la somministrazione della prima dose.

La data prevista per San Bartolomeo al Mare è lunedì 27 settembre alle 16 in lungomare delle Nazioni vicino alla sede locale FIDAS (donatori di sangue). L'accesso alle vaccinazioni è libero e non è necessaria la prenotazione. Presentarsi muniti di documento di identità e tessera sanitaria.