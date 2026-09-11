Camporosso, al via il nuovo corso per Soccorritore Base della Misericordia: serata di presentazione il 18 settembre

La Federazione Regionale delle Misericordie della Liguria ha organizzato un nuovo corso per Soccorritore Base in provincia di Imperia, ospitato presso la sede regionale di Camporosso in Via Braie 243. L'iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza e non richiede alcuna esperienza pregressa nel settore del soccorso o del volontariato.

La serata di presentazione e apertura delle iscrizioni è fissata per venerdì 18 settembre 2026 alle ore 20:30.

Il programma didattico è strutturato per fornire sia competenze teoriche sia abilità operative nell'intervento d'emergenza:

Durata complessiva: 36 ore suddivise in 22 ore di teoria e 14 ore di esercitazioni pratiche.

Calendario delle lezioni: 12 serate complessive, con frequenza ogni lunedì e giovedì dalle ore 20:00 alle 23:00.

Qualifica rilasciata: Al termine del percorso, previo superamento delle verifiche, verrà rilasciato l'attestato di Operatore Qualificato con abilitazione BLSD (defibrillatore semiautomatico esterno).

Il corso si propone non solo come modulo formativo tecnico, ma anche come opportunità di inserimento attivo nelle attività di assistenza, trasporto sanitario e protezione civile svolte quotidianamente dal Movimento delle Misericordie sul territorio intemelio.