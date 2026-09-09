Sanità, in provincia di Imperia 15 ammessi al concorso per 16 posti da dirigente medico in Anestesia e Rianimazione

Sono 15 i candidati ammessi nell'Area 1, quella riferita alla provincia di Imperia, al concorso pubblico indetto da ATS Liguria per la copertura a tempo indeterminato di 16 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Anestesia e Rianimazione. La procedura riguarda complessivamente le cinque Aree Sociosanitarie Locali della Liguria ed è stata avviata con la deliberazione n. 459 del 28 aprile 2026. Il bando era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e prevedeva la presentazione delle domande entro il 13 luglio scorso. La determinazione dirigenziale n. 777 del primo settembre 2026 ha ora formalizzato l'ammissione dei candidati.

A livello regionale sono state presentate 120 domande di partecipazione. Dall'istruttoria effettuata sono risultate regolari 119 candidature, mentre una domanda non è stata ammessa per la mancanza del provvedimento ministeriale di riconoscimento del titolo di studio straniero e per l'assenza dell'iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici Chirurghi in Italia. L'atto stabilisce quindi l'ammissione dei 119 candidati indicati nei cinque allegati alla determina, suddivisi per Area. Per quanto riguarda il territorio di riferimento dell'ATSL1, l'allegato numero 1 contiene l'elenco dei 15 candidati ammessi alla selezione.

Nel dettaglio, gli ammessi in Area 1 sono: Buksir Aksana, specializzanda; Capone Filomena, specializzata; Dal Santo Gaia, specializzata; Galvivi Yashmin, specializzando; Gualco Stefano, specializzato; Imarisio Marta, specializzanda; Morabito Roberto, specializzando; Negro Francesca, specializzata; Prevosto Martina, specializzata; Ronco Danae, specializzata; Santimaria Luca, specializzato; Sassi Andrea, specializzato; Tacchi Chiara, specializzata; Teri Giacoma, specializzanda; Vannacci Giacomo, specializzato. L'elenco distingue dunque tra professionisti già specializzati e candidati ancora in percorso di specializzazione.

Il concorso interessa una delle discipline mediche centrali per l'attività ospedaliera, quella di Anestesia e Rianimazione, e prevede l'assunzione a tempo indeterminato. La procedura è stata gestita nell'ambito della nuova organizzazione di ATS Liguria, subentrata dal primo gennaio 2026 alle precedenti Aziende Sociosanitarie Liguri nell'ambito della riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale. La determina ricorda infatti che le ASL 1, 2, 3, 4 e 5 sono confluite in Liguria Salute, che ha assunto la denominazione di Azienda Tutela della Salute Liguria, garantendo la continuità delle attività e dei rapporti giuridici delle aziende incorporate.

Per l'Area 1, quindi, il provvedimento apre ora la strada alla fase successiva della procedura concorsuale. I 15 candidati ammessi potranno partecipare alle prove previste dal concorso per i posti di dirigente medico nella disciplina indicata. La determina non stabilisce, invece, una graduatoria né indica l'esito delle future prove: si limita a formalizzare l'ammissione dei candidati in possesso dei requisiti richiesti dal bando. L'atto precisa inoltre che il provvedimento non comporta oneri.

La selezione era stata indetta per 16 posti complessivi, distribuiti tra le cinque Aree Sociosanitarie Locali di ATS Liguria. L'allegato relativo all'Area 1 rappresenta quindi la componente della procedura riferita al territorio dell'ex ASL 1, oggi inserito nel nuovo assetto organizzativo regionale. Per la provincia di Imperia sono dunque 15 i nominativi ammessi alla selezione, tra specializzati e specializzandi, mentre il provvedimento complessivo ne ammette 119 a fronte delle 120 domande presentate.