Il movimento 'No green pass' manifesta a Imperia: Loiacono arringa piazza San Giovanni

Nuova manifestazione in piazza San Giovanni a Imperia contro il green pass obbligatorio. Almeno quaranta i partecipanti che si sono seduti nel centro di Oneglia per ascoltare gli interventi in quella che gli organizzatori hanno definito come assemblea cittadina.

Ad arringare la piazza anche Giuseppe Loiacono, residente a Taggia e molto conosciuto per la sua partecipazione a diverse manifestazioni di protesta nell’imperiese e non solo. Lui è noto per le sanzioni ricevute anche a Sanremo durante lo scorso Festival per il mancato uso della mascherina e altre vicende, da ultimo anche per essersi pubblicamente esposto contro l'ordinanza firmata dal Sindaco di Imperia Claudio Scajola, con la quale era stato introdotto l’obbligo di green pass per accedere a tutte le sedi comunali. Episodio quest'ultimo raccontato alla piazza.