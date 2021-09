A fine settembre, la manifestazione ‘The Look of the Year Fashion Event Award’ sbarca a Sanremo

La Riviera dei Fiori il prossimo 26 settembre ospiterà la 37° edizione di 'The Look Of The Year Fashion Award', prestigioso evento moda world wide, nato nel 1983 negli Stati Uniti, ha tenuto a battesimo alcune tra le più importanti modelle al mondo hanno iniziato la loro carriera dopo aver partecipato o essersi aggiudicato il titolo di THE LOOK OF THE YEAR. Cindy Crawford, Giselle Bunchen, Linda Evangelista, Stephanie Seymour per citare le Top Model degli anni 90, per passare alle più recenti vincitrici, di casa alle sfilate delle principali Fashion Week internazionali quali Milano e Parigi e sulle pagine dei più importanti magazine di moda.

"I partecipanti al World Fashion Event di TLY - spiegano gli organizzatori - arrivano in Italia dopo una serie di casting svolti da oltre 40 agenzie partner con sedi nei cinque Continenti. La partecipazione è riservata a ragazze e ragazzi di età compresa tra i 14 e i 22 anni.

THE LOOK OF THE YEAR Fashion Award verrà assegnato a chi la crea la moda, la produce, la indossa per mestiere e chi la promuove attraverso il web, giornali, radio, tv e social.

L’edizione 2021 si presenta dopo un anno di stop dovuto al Covid e tra non poche difficoltà si appresta a diventare una delle più suggestive. La bellezza delle coste e il panorama della Riviera dei Fiori saranno la scenografia naturale dell’Evento che si svolgerà nel Porto di Marina degli Aregai a Santo Stefano al Mare con il Patrocinio della Regione Liguria, dove prestigiosi yatch faranno da scenografia alla passerella. L’Assessore al Turismo Gianni Berrino a questo proposito ha dichiarato: «Ringrazio gli organizzatori per aver portato in Liguria e a Sanremo una manifestazione così importante che fa della bellezza e del look la sua filosofia e che bene si coniuga con le bellezze della nostra Riviera in questa estate di grande successo turistico».

Saranno 15 modelli e 40 modelle, sotto l’attenta regia moda di STUDIO2FASHION di Torino con importanti collaborazioni con le più note Fashion Week europee e internazionali, a sfilare con le acconciature del Gruppo WELLA e con il trucco di MAKE UP COMPANY utilizzando prodotti BEST COLOR, vestiti da importanti stilisti italiani e internazionali.

L’Official Dress, accompagnato dalle calzature LUCIANOBARACHINI, è ideato e realizzato da GIOVANNA CAMPISI. Altra Stilista italiana presente è Anna Parisi con il marchio PARIS ART.

La Corea del Sud, avrà uno spazio dedicato alla sua moda e arte con l’intervento di importanti manager e buyer asiatici che consegneranno alla Regione Liguria un loro dono in segno di ringraziamento per l’ospitalità ricevuta. Il brand BIG PARK sfilerà con le collezioni uomo donna, il tutto ripreso dalle telecamere di KOREA TV che realizzerà anche diversi redazionali su Sanremo e la Riviera dei Fiori.

Per quanto riguarda il beachwear moda mare, sfilerà il marchio colombiano PRUDENCIO, mentre proveniente dall’Argentina il brand di Alta Moda donna KATHUA.

Lo Stilista CARLO PIGNATELLI sarà presente al nostro World Fashion Event con una sua collezione uomo, mentre ROCCO BAROCCO, anch’egli presente a Marina di Aregai, sfilerà con una collezione donna e ritirerà il Fashion Award, l’importante riconoscimento per il ruolo svolto nella moda italiana e internazionale.

A curare i lanci e la colonna sonora dei vari momenti moda, sarà la Dj MARI KA con un passato da modella proprio a The Look of the Year.

Dal 23 a 26 Settembre, saranno diversi i momenti moda, tra shooting video e fotografici, dedicati alla città di Sanremo tra il Casinò e il Palafiori, in collaborazione con il Consorzio Gruppo Eventi, dove verrà registrato un programma televisivo per il web, un COOKING SHOW dove le modelle si adopereranno in cucina per la realizzazione di piatti tipici liguri sotto la guida di Chef locali.

Un particolare momento benessere sarà quello riservato dall’HOTEL VILLA SILVA di Sanremo, a tutti i partecipanti in una nuova e moderna SPA.

A seguire tutti i giorni il percorso dei modelli e modelle, importanti Agenzie di Model Management, presenti anche loro a Sanremo e alla Riviera dei Fiori, quali, JOY Model Management, con sedi a San Paolo del Brasile e a Parigi, la REAL WOMAN dalla Serbia, la RN MODELS operante tra Milano e Dakar, ELITE New York –Los Angeles –Miami –Toronto e la LOOK ing radicata in tutto il Latino America.

Media Partner Ufficiali dell’intero evento oltre la già citata KOREA TV, FASHION CHANNEL, che con i suoi oltre 2,3 ml di iscritti e il canale moda più seguito al mondo sul web. FASHION TV Turkeye Colombia, visibili in tutto il mondo suicanali Sky, GO TV, nuovo canale generalista visibile in tutta Italia sul canale 163 del digitale terrestre, RADIO SANREMO, la radio della Città dei Fiori ascoltata in tutto in mondo attraverso il web, che segue TLY con spot e interviste in varie lingue e il magazine SANREMO.IT distribuito gratuitamente nella versione cartacea nelle migliori location del Principato di Monaco e della Riviera dei Fiori e sul web in formato digitale. A seguito dei concorrenti inoltre altre troupe televisive seguiranno i loro rappresentanti.

Un ruolo importante sarà quello occupato dai Social, sia quelli ufficiali TLY che delle Agenzie Partner. La previsione è di realizzare oltre 1000 tra post e video al giorno per tutta la durata dell’Evento realizzato e prodotto da EVENTSWORLD di Ivana Triolo e Nuccio Cicirò con la collaborazione di SHOWCASE ITALIA di Di Maio Gerardo".