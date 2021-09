Allerta gialla per temporali sulla provincia di Imperia fino a mezzanotte

Confermata l'allerta gialla per temporali per tutta la giornata odierna sulla provincia di Imperia. L'Arpal ha diramato l'avviso nel corso della mattinata spiegando quale sarà l'evoluzione del meteo per i prossimi giorni.

"Un flusso meridionale di aria umida ed instabile porta sulla Liguria nubi, rovesci e temporali che dalla notte hanno investito il centro-Levante. - spiegano da Arpal per la giornata odierna, giovedì 16 settembre - I fenomeni in giornata saranno di forte intensità ed interesserano tutte le zone esaurendosi solo nella notte a partire da Ponente. Venti tra Sud-Est e Sud-Ovest moderati con rinforzi 40-50km/h sui capi esposti di A e raffiche di burrasca sui crinali".

"Per domani, permangono condizioni di instabilità su tutta la regione con possibili rovesci e temporali anche di forte intensità soprattutto su C in mattinata; bassa probabilità di fenomeni sulle restanti zone in particolare nell'interno fino a sera. Infine, sabato, un'altra giornata di piogge e temporali, al più moderati" - concludono da Arpal.